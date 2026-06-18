    Ghana
    Ghana
    MS vo futbale 2026
    18.06.2026, Skupina L
    1 - 0
    0:0
    Panama
    Panama
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Hráč Slovana sa posunul mimo obranu, no gólovo sa nepresadil. Panama padla až v závere

    Caleb Yirenkyi oslavuje gól.
    Fotogaléria (37)
    Caleb Yirenkyi oslavuje gól. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, TASR|18. jún 2026 o 06:08
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    Ghana dnes zdolala Panamu v skupine L na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Ghana - Panama 1:0 (0:0)

    Gól: 90+5. Yirenkyi

    Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švédsko)

    ŽK: Yirenkyi - Blackman, Harvey

    Diváci: 42.942

    Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (79. Sibo), Yirenkyi, Nuamah (59. Fatawu) – Sulemana (59. Asante), Ayew (88. Adu)

    Panama: Mosquera – Blackman (90. Godoy), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Martínez (63. Londoño), Rodríguez (75. Díaz) – Barcenas, Waterman (63. Fajardo)

    Futbalisti Ghany zvíťazili v úvodnom vystúpení v L-skupine na MS 2026 v Toronte nad Panamou 1:0 gólom Caleba Yirenkyiho z 90+5. minúty.

    Tréner afrického tímu Carlos Queiroz sa predstavil v úlohe hlavného kouča na piatom šampionáte za sebou, čím vytvoril nový rekord.

    V základnej jedenástke Panamy nastúpil aj obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava.

    Ghana odohrá svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 22.0% SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough proti favorizovanému Anglicku. Panamu čaká v stredu o 1.00 SELČ opäť v Toronte duel proti Chorvátsku.

    Fotogaléria zo zápasu Ghana - Panama na MS vo futbale 2026 (skupina L)
    Ghana's Caleb Yirenkyi (3) and Ghana's Brandon Thomas-Asante (10) celebrate their win over Panama in the World Cup Group L soccer match in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Ghana goalkeeper Benjamin Asare (16) leads a celebration after defeating Panama in a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Wednesday, June 17, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Ghana's Antoine Semenyo celebrates the opening goal of his teammate Caleb Yirenkyi during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Ghana players celebrate after defeating Panama in a World Cup Group L soccer match, in Toronto, on Wednesday, June 17, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    37 fotografií
    Ghana's Antoine Semenyo, center right, celebrates with teammates after the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Brandon Thomas-Asante (10) points to teammate and winning goal scorer Caleb Yirenkyi (3) as they celebrate their win in the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Gideon Mensah, left, and Panama's Jose Fajardo (17) argue during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Caleb Yirenkyi, left, celebrates with Abdul Fatawu (7) after defeating Panama in the World Cup Group L soccer match in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana fans cheer for their team at the end of the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Marvin Senaya (26) raises the national flag with a team staff member as they celebrate their win in the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. 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(AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Caleb Yirenkyi, top right, scores the opening goal on Panama goalkeeper Orlando Mosquera (22) during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Caleb Yirenkyi, left, celebrates scoring the opening goal during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. 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(AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Caleb Yirenkyi (3) celebrates scoring the opening goal during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Brandon Thomas-Asante (10) is stopped by Panama goalkeeper Orlando Mosquera (22) during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Brandon Thomas-Asante (10) is tripped up by the Panama defense during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's players celebrate the opening goal of their teammate Caleb Yirenkyi during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Orlando Mosquera (22) stops Ghana's Brandon Thomas-Asante (10) during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Jose Fajardo, left, and Ghana's Jerome Opoku fight for the ball during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Orlando Mosquera (22) stops Ghana's Brandon Thomas-Asante (10) during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Abdul Fatawu, left, and Panama's Cesar Blackman (2) vie for the ball during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Amir Murillo, left, and Ghana's Jordan Ayew vie for the ball during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Caleb Yirenkyi (3) and Panama's Yoel Barcenas (11) vie for the ball during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Kamaldeen Sulemana (22), bottom, slides in with a challenge against Panama's Carlos Harvey (14) during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Jiovany Ramos (13) takes a shot during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Cristian Martinez (6) shoots against Ghana goalkeeper Benjamin Asare (16) as Ghana's Gideon Mensah (14) defends during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Cristian Martinez (6) reacts after a missed scoring opportunity during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPanama's Orlando Mosquera (22) makes a save during the World Cup Group L soccer match between Ghana and Panama in Toronto, Wednesday, June 17, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - GHANA - PANAMA - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - Ghana26 - Ghana2026 - Panama2026 - Panama26 - FIFA - soccer - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    1
    1
    0
    0
    4:2
    3
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    PanamaPanamaPAN
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    4
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    1
    0
    0
    1
    2:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Ghana - Panama

    I. polčas:

    Panama začala náporom a v 2. minúte musel po strele Watermana zasahovať Ati-Zigi. Pokus aktívneho Blackmana zrazila ghanská obrana.

    Afričania prvýkrát pohrozili na konci úvodnej štvrťhodiny, po prihrávke na Nuamaha do voľného priestoru predviedol veľmi dobrý obranný zákrok Cordoba.

    Panamčania mali výraznú prevahu v držaní lopty, no nedokázali z nej nič vyťažiť. V 34. minúte sa po zákroku na Watermana v šestnástke dožadovali pokutového kopu, švédsky rozhodca Nyberg však nechal pokračovať v hre.

    II. polčas:

    Do druhého polčasu vstúpila Ghana so zmenou na bránkárskom poste, keď zraneného Atiho-Zigiho vystriedal Asare.

    Africký zástupca sa dostával k zakončeniu častejšie ako v úvodnom dejstve, no obrana Panamy pracovala spoľahlivo.

    V 61. minúte mal veľkú šancu poslať stredoamerický tím do vedenia krídelník Rodriguez, trafil však iba bočnú sieť.

    Keď už sa v Toronte schyľovalo k bezgólovej remíze, v 90+5. minúte unikol po ľavom krídle Asante a jeho prihrávku zužitkoval Yirenkyi.

    Hlasy po zápase

    Carlos Queiroz, tréner Ghany: „Tento zápas hráči vyhrali v hlavách. V prvom polčase sme trpeli, Panama ukázala svoju kvalitu, moji zverenci si však počínali ako bojovníci. V druhom dejstve sme sa snažili mať duel pod kontrolou, boli sme aktívnejší a v závere sme sa dočkali ovocia v podobe víťazného gólu."

    Thomas Christiansen, tréner Panamy: „Prehra bolí, zaslúžili sme si viac. V prvom polčase sme kontrolovali vývoj duelu, v druhom dejstve sme sa však prispôsobili hre súpera a v závere sme inkasovali. Ešte však nie je nič stratené, musíme teraz zabodovať s Chorvátmi."

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 7

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    1 - 0
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies.
    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii
    dnes 07:17
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Alphonso Davies.
    Alphonso Davies.
    Kanada sa bude môcť spoľahnúť aj na svojho kapitána. Proti Kataru je k dispozícii
    dnes 07:17
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    Domov»MS vo futbale 2026»Hráč Slovana sa posunul mimo obranu, no gólovo sa nepresadil. Panama padla až v závere