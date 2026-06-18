Hráč Slovana sa posunul mimo obranu, no gólovo sa nepresadil. Panama padla až v závere

MS vo futbale 2026 - skupina L
Ghana - Panama 1:0 (0:0)
Gól: 90+5. Yirenkyi
Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švédsko)
ŽK: Yirenkyi - Blackman, Harvey
Diváci: 42.942
Ghana: Ati-Zigi (46. Asare) – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Semenyo, Owusu (79. Sibo), Yirenkyi, Nuamah (59. Fatawu) – Sulemana (59. Asante), Ayew (88. Adu)
Panama: Mosquera – Blackman (90. Godoy), Ramos, Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Martínez (63. Londoño), Rodríguez (75. Díaz) – Barcenas, Waterman (63. Fajardo)
Futbalisti Ghany zvíťazili v úvodnom vystúpení v L-skupine na MS 2026 v Toronte nad Panamou 1:0 gólom Caleba Yirenkyiho z 90+5. minúty.
- ONLINE: Ghana - Panama na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)
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Tréner afrického tímu Carlos Queiroz sa predstavil v úlohe hlavného kouča na piatom šampionáte za sebou, čím vytvoril nový rekord.
V základnej jedenástke Panamy nastúpil aj obranca Cesar Blackman zo Slovana Bratislava.
Ghana odohrá svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 22.0% SELČ na Gillette Stadium vo Foxborough proti favorizovanému Anglicku. Panamu čaká v stredu o 1.00 SELČ opäť v Toronte duel proti Chorvátsku.
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MS vo futbale 2026 - skupina L
Priebeh zápasu Ghana - Panama
I. polčas:
Panama začala náporom a v 2. minúte musel po strele Watermana zasahovať Ati-Zigi. Pokus aktívneho Blackmana zrazila ghanská obrana.
Afričania prvýkrát pohrozili na konci úvodnej štvrťhodiny, po prihrávke na Nuamaha do voľného priestoru predviedol veľmi dobrý obranný zákrok Cordoba.
Panamčania mali výraznú prevahu v držaní lopty, no nedokázali z nej nič vyťažiť. V 34. minúte sa po zákroku na Watermana v šestnástke dožadovali pokutového kopu, švédsky rozhodca Nyberg však nechal pokračovať v hre.
II. polčas:
Do druhého polčasu vstúpila Ghana so zmenou na bránkárskom poste, keď zraneného Atiho-Zigiho vystriedal Asare.
Africký zástupca sa dostával k zakončeniu častejšie ako v úvodnom dejstve, no obrana Panamy pracovala spoľahlivo.
V 61. minúte mal veľkú šancu poslať stredoamerický tím do vedenia krídelník Rodriguez, trafil však iba bočnú sieť.
Keď už sa v Toronte schyľovalo k bezgólovej remíze, v 90+5. minúte unikol po ľavom krídle Asante a jeho prihrávku zužitkoval Yirenkyi.
Hlasy po zápase
Carlos Queiroz, tréner Ghany: „Tento zápas hráči vyhrali v hlavách. V prvom polčase sme trpeli, Panama ukázala svoju kvalitu, moji zverenci si však počínali ako bojovníci. V druhom dejstve sme sa snažili mať duel pod kontrolou, boli sme aktívnejší a v závere sme sa dočkali ovocia v podobe víťazného gólu."
Thomas Christiansen, tréner Panamy: „Prehra bolí, zaslúžili sme si viac. V prvom polčase sme kontrolovali vývoj duelu, v druhom dejstve sme sa však prispôsobili hre súpera a v závere sme inkasovali. Ešte však nie je nič stratené, musíme teraz zabodovať s Chorvátmi."