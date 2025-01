Weiss pred Bayernom vyzdvihol nestarnúceho veterána: Je dušou a symbolom mužstva

Bayern figuruje v základnej fáze nového formátu Ligy majstrov na pätnástej priečke a má isté miesto v play off o vyraďovaciu časť. Cesta medzi najlepšiu osmičku nie je v jeho rukách, no šancu môže zvýšiť stredajšou výhrou v čo najväčšom pomere.

Na hru Bayernu to však nebude mať žiadny vplyv. Pre nás by bolo, samozrejme, lepšie, ak by mali viac bodov, ale či postúpia ďalej cez osmičku alebo play off je v ich prípade jedno," zhodnotil na utorkovej tlačovej konferencii Weiss.

Pre jeho tím je zápas s určitosťou posledný v tomto ročníku Ligy majstrov. Slovan nemá v premiére v milionárskej súťaži momentálne ani bod a patrí mu predposledné miesto, o skóre pred švajčiarskym tímom Young Boys Bern.