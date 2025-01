Weiss chváli lojálneho chlapca a pritlačí na Kmotríka: Musím z nich vybiť financie

BRATISLAVA. Predošlé tri sezóny hral Slovan skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy, čo je klubová súťaž číslo tri. Patril tam medzi lepší priemer. To platilo aj o finančnej stránke.

Na jeseň minulého roka Slovan skočil z ´céčka´ ako totálny outsider rovno do A-kategórie. Medzi absolútnu smotánku, najslávnejšie a najväčšie kluby sveta. Ocitol sa v spoločnosti, v akej ešte v ére samostatnosti nebol.

„To, čo bolo v nás, sme vydali. Dali sme do toho všetko, lúčime sa so vztýčenou hlavou,“ hodnotil Weiss vystúpenie Slovana po poslednom zápase na pôde Bayernu Mníchov (1:3) a vzápätí vyčaril úsmev na tvári. „Aj keď sme všetko prehrali, neskončili sme poslední,“ dodal.

Nedostával debakle, ale ani neurobil ´dieru do sveta´. V každom zápase bol slabší ako jeho súper. A môže byť rád, že mal v bráne Dominika Takáča, ktorý zneškodnil ďalšie veľké šance.

Slovan nezískal ani bod. Prehral všetkých osem zápasov so skóre 7:27. Nebol však najslabší, skončil predposledný. Až za ním bol švajčiarsky Bern, ktorý mal horšie skóre (3:24). Až sedem súperov v LM nedokázalo streliť viac gólov ako Slovan.

„Je to potešiteľné, nemôžete nás kritizovať, že sme skončili poslední. To bolo na odľahčenie,“ dodal opäť s úsmevom.

Najrýchlejší bol Zuberu

„Všetci hráči šli na maximum, nemôžete ich porovnávať s hráčmi Bayernu, ktorí stoja sto miliónov,“ dodal šéf Slovana.

Slovan bol v Lige majstrov prvýkrát, mal kvalitatívne najslabší a najlacnejší káder, čo sa na ihrisku aj potvrdilo.

Najhoršie obstál ihneď v prvom zápase na pôde Celticu Glasgow, kde prehral 1:5.

„Sami ste videli, aký pressing predvádzali súperovi hráči, to je šprint na šprint. Mali sme tam aj dobré veci, ale ich pressing, repressing, šprinty po strate lopty, to všetko je na vysokej úrovni. V tomto smere sa nedá naša liga porovnávať so svetovým futbalom,“ opisoval Weiss.