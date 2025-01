Marián Zeman: Šesť miliónov za Strelca nie je málo, ale Kmotrík nemusí predávať hneď

Slovan ho zvládol na maximum, podľa toho, čo sa očakávalo. Asi nikto nepočítal s bodovým ziskom. Skôr sa riešilo, či bude Slovan schopný niečo v Mníchove ukázať. Či nebude len trpieť. Myslím si, že sa mu to podarilo.

Zo začiatku to však nevyzeralo dobre. Zdalo sa mi, že súpera až príliš ľahko púšťal k centrom. Z toho pramenil aj prvý inkasovaný gól. Slovan však neskôr ukázal aj silu v prechodovej fáze.

Potvrdilo sa, že forma Slovana sa od zápasu k zápasu stupňovala?

Rozdiel medzi úvodnými a neskoršími zápasmi tam bol. Tigran Barseghjan je pre mňa postava, na ktorej je Slovan v prechodovej fáze závislý. Je to jediný hráč z celého mužstva, ktorý sa v rýchlosti a súbojoch vyrovná svetovej špičke.

Ak by mal Barseghjan o päť až desať rokov menej, stál by možno dvadsať miliónov a nehral by za Slovan.