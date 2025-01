Potrebuje Bayern proti Slovanu naháňať skóre? Nový formát prináša nevídanú zápletku (matematika)

Líder Bundesligy by sa tiež musel spoliehať na to, že AS Monaco nevyhrá v Miláne proti Interu a Brest si senzačne neporadí s Realom Madrid.

Bayern by v prípade víťazstva Barcelony nad Atalantou mohol predstihnúť víťaza Európskej ligy, no v lepšej pozícii je aj viacero 13-bodových mužstiev.

Ide tak o množstvo premenných a preto je šanca Bayernu na priamy postup malá. To však neznamená, že proti Slovanu by okrem "povinných" troch bodov nepotreboval dosiahnuť čo najlepšie skóre.

Bayern má zatiaľ skóre 17:11 a rovnako 12 bodov ako Dortmund (+8), Real Madrid (+5), Juventus (+4) a Celtic (+1). Ak chce preskočiť Dortmund, ktorý by zdolal Šachtar Doneck, potrebuje uspieť aspoň o tri góly vyšším rozdielom.

Ak by totiž Dortmund vyhral 2:0 a Bayern len 4:0, mali by rovnaký rozdiel aj počet gólov, no v neprospech Bavorov by hovoril nižší počet gólov vonku.

Viacgólovým víťazstvom by si mali zachovať pozíciu pred Realom či Juventusom, ktorých čakajú náročnejší súperi v podobe Brestu a Benficy Lisabon.

Zaujímavá naháňačka na diaľku by vznikla v prípade, že by Atalanta remizovala v Barcelone. Vtedy by Bayern potreboval na preskočenie talianskeho klubu osemgólové víťazstvo nad Slovanom Bratislava.

V tomto ročníku sa už o jeden debakel postaral, keď aj vďaka štyrom gólom Harryho Kanea zničil hneď v úvodnom kole Dinamo Záhreb 9:2.