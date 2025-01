Dôstojná rozlúčka Slovana s Ligou majstrov. Bayernu strelil krásny gól, kvalitu ukázal aj Takáč

Liga majstrov - 8. kolo

Obrana hostí išla naplno a jednogólovú stratu udržala do prestávky, pod tlakom Bayernu však strelil víťazný gól Harry Kane a jeho tím potvrdil pred vypredaným hľadiskom pozíciu favorita, ale na postup priamo do osemfinále to nakoniec nestačilo - Bavori obsadili dvanáste miesto.

V drese Slovana nečakane znížil v úplnom závere Marko Tolič.

VIDEO: Gól Marka Toliča