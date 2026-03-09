    Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (7. a 8. marec)

    Momentka zo zápasu Jesenské - Hnúšťa.
    Momentka zo zápasu Jesenské - Hnúšťa. (Autor: Pavel Horváth)
    Titanilla Bőd|9. mar 2026 o 10:00
    Cez víkend sa hralo viacero stretnutí.

    Mnohé tímy hrali cez víkend už majstrovské zápasy, ale pre mnohých práve teraz vrcholí zimná príprava.

    Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.

    Výsledky prípravných zápasov (7. a 8. marca)

    Kaplna – Divina 1:2

    Brezová pod Bradlom – Jablonica 1:4

    Veľká Paka – Pusté Úľany 1:0

    Švábovce – Spišský Štiavnik 1:12

    Veľké Leváre – Moravský Svätý Ján 1:2

    Hlboké – Petrova Ves 2:0

    Jesenské – Hnúšťa 5:2

    Hnúšťa B – Hrnčiarske Zalužany 3:3

    Panické Dravce – Vidiná 2:5

    Galanta B / Malá Mača – Kottes (Rak.) 1:0

    Jablonové – Kostolište 0:3

    Rosina – Horný Hričov 8:1

    Ružindol – Dubovany 1:1

    Borský Svätý Jur – Hlohovec (ČR) 1:4

    Dubovce – Mokrý Háj 2:0

    Uhorská Ves – Východná 2:8

    Santrio Láza – Dolná Strehová 6:6

    Kanianka – Ladomerská Vieska 6:0

    Hlboké – Petrova Ves 2:0

    Veľké Kostoľany – Biely Kostol 1:0

    Kalša – Zdoba 1:3

    Rovinka – Láb 2:4

    Bacúch – Partizán Čierny Balog 2:1

    Nižný Hrušov – Hencovce 5:1

    Hranovnica – Spišské Bystré 5:4

    Úpor – Slovenské Nové Mesto 3:1

    Šarišské Sokolovce – Široké 1:2

    Lednica – Sedmerovec 1:2

    Tibava – Vechec 1:8

    Letničie – Čejkovice (ČR) 7:6

    Liptovský Ján – Závažná Poruba 1:3

    Lubina – Osuské 0:7

    Radějov (ČR) – Trnovec 2:1

    Rudno nad Hronom – Voznica 1:2

    Rohožník – Závod 1:1

    Gerlachov – Šarišské Dravce 4:1

    Breznica – Bardejov 3:5

    Madunice – Dechtice 1:1

    Lackovce – Petrovce nad Laborcom 14:1

    Lovča – Badín 0:3

    Brezno – Osrblie 3:2

    Vrútky – Teplička nad Váhom 2:2

    Orešany – Hlohovec U19 2:1

    Bojničky – Šulekovo 4:1

    Cífer – Modra 8:2

    Krásno nad Kysucou – Višňové 3:4

    Dudince – Kováčová 2:1

    Tomášovce – Príbelce 3:4

    Modrý Kameň – Poltár 1:3

    Lubeník – Slavošovce 5:0

    Veľká Mača – Čierny Brod 8:0

    Radvaň – Kochanovce 7:2

    Geča – Dulova Ves 4:0

    Kendice – Bystré 4:1

    Zbehy – Partizánske 5:1

    Kolačno – Krnča 1:4

