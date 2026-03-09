Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (7. a 8. marec)

Mnohé tímy hrali cez víkend už majstrovské zápasy, ale pre mnohých práve teraz vrcholí zimná príprava.
Sportnet prináša sumár výsledkov prípravných zápasov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (7. a 8. marca)
Kaplna – Divina 1:2
Brezová pod Bradlom – Jablonica 1:4
Veľká Paka – Pusté Úľany 1:0
Švábovce – Spišský Štiavnik 1:12
Veľké Leváre – Moravský Svätý Ján 1:2
Hlboké – Petrova Ves 2:0
Jesenské – Hnúšťa 5:2
Hnúšťa B – Hrnčiarske Zalužany 3:3
Panické Dravce – Vidiná 2:5
Galanta B / Malá Mača – Kottes (Rak.) 1:0
Jablonové – Kostolište 0:3
Rosina – Horný Hričov 8:1
Ružindol – Dubovany 1:1
Borský Svätý Jur – Hlohovec (ČR) 1:4
Dubovce – Mokrý Háj 2:0
Uhorská Ves – Východná 2:8
Santrio Láza – Dolná Strehová 6:6
Kanianka – Ladomerská Vieska 6:0
Veľké Kostoľany – Biely Kostol 1:0
Kalša – Zdoba 1:3
Rovinka – Láb 2:4
Bacúch – Partizán Čierny Balog 2:1
Nižný Hrušov – Hencovce 5:1
Hranovnica – Spišské Bystré 5:4
Úpor – Slovenské Nové Mesto 3:1
Šarišské Sokolovce – Široké 1:2
Lednica – Sedmerovec 1:2
Tibava – Vechec 1:8
Letničie – Čejkovice (ČR) 7:6
Liptovský Ján – Závažná Poruba 1:3
Lubina – Osuské 0:7
Radějov (ČR) – Trnovec 2:1
Rudno nad Hronom – Voznica 1:2
Rohožník – Závod 1:1
Gerlachov – Šarišské Dravce 4:1
Breznica – Bardejov 3:5
Madunice – Dechtice 1:1
Lackovce – Petrovce nad Laborcom 14:1
Lovča – Badín 0:3
Brezno – Osrblie 3:2
Vrútky – Teplička nad Váhom 2:2
Orešany – Hlohovec U19 2:1
Bojničky – Šulekovo 4:1
Cífer – Modra 8:2
Krásno nad Kysucou – Višňové 3:4
Dudince – Kováčová 2:1
Tomášovce – Príbelce 3:4
Modrý Kameň – Poltár 1:3
Lubeník – Slavošovce 5:0
Veľká Mača – Čierny Brod 8:0
Radvaň – Kochanovce 7:2
Geča – Dulova Ves 4:0
Kendice – Bystré 4:1
Zbehy – Partizánske 5:1
Kolačno – Krnča 1:4