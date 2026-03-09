Liverpool pôjde do osemfinále bez brankárskej jednotky. S tímom neodcestoval

Alisson Becker.
Alisson Becker.
Klub nechcel riskovať zhoršenie jeho stavu.

Brazílsky brankár Alisson Becker neodcestoval s futbalistami FC Liverpool do Istanbulu na utorkový prvý zápas osemfinále Ligy majstrov proti Galatasarayu Istanbul.

Podľa portálu ESPN mal v pondelok ráno na tréningu pred odchodom zdravotné problémy a klub nechcel riskovať zhoršenie jeho stavu.

Alisson už v tejto sezóne vynechal pre zranenie deväť zápasov. Znamená to, že v bránke Liverpoolu dostane po takmer dvoch mesiacoch pravdepodobne opäť šancu Giorgi Mamardašvili.

Gruzínec naposledy chytal 12. januára v dueli FA Cupu proti Barnsley (4:1). Na jeseň nastúpil v štyroch dueloch Ligy majstrov a bol aj pri septembrovej prehre na ihrisku Galatasarayu 0:1, keď v druhom polčase vystriedal zraneného Alissona.

