Najdivokejší zápas sezóny? 15 gólov a 102 trestných minút. Sme ako bratia, hlásil kapitán

Nočný zápas Buffala a Tampy Bay mal špeciálny náboj. Pre domácich Sabres to bol zápas roka. Už pred ním totiž bolo jasné, že víťaz sa presunie do čela Atlantickej divízie.
Tampa do stretnutia vstupovala s bilanciou štyri prehry z posledných piatich duelov, Buffalo zase so šesťzápasovou víťaznou sériou.
V divokom dueli Sabres natiahli šnúru už na sedem zápasov. Stretnutie bolo plné obratov. Buffalo viedlo 3:0 aj 4:1, potom prehrávalo 4:6 aj 5:7 a nakoniec zvíťazilo 8:7.
Profil ESPN písal, že išlo o jeden z najzábavnejších zápasov sezóny. Ďalšie weby píšu, že to bol zápas roka.
Neskutočnú eufóriu bolo v Buffale cítiť. „Neznášame Tampu!“ skandovali domáci fanúšikovia počas druhej tretiny.
Na svojich zverencov bol hrdý aj tréner Lindy Ruff: „Naše mužstvo drží pokope a bolo to vidno na ľade. Odpovedali na góly súpera, boli naplno prítomní v každom momente a odmietli sa vzdať.“
Duel pripomínal NHL z minulého storočia. Prvýkrát od roku 1992 sa stalo, že v dvoch tretinách zápasu padlo aspoň sedem gólov.
Okrem množstva gólov však diváci videli poriadne tvrdý súboj a veľa šarvátok, hitov a bitiek. Rozhodcovia vylučovali 28-krát, z toho desaťkrát za pästný súboj. Ako prvý sa pobil už v piatej minúte domáci kapitán Dahlin s hosťujúcim Raddyshom.
„Tento zápas bol pre náš tím veľkým krokom vpred,“ hovoril Rasmus Dahlin, ktorý mal v stretnutí tri body.
„Každý hráč bol toho súčasťou a pridal na intenzite, keď to bolo treba. Som na chlapcov hrdý, toto náš tím ešte vylepší. Sme ako bratia a na ľade to môžete vidieť.“
Rozhodcovia dokopy udelili 102 trestných minút. 45 na strane domácich, 57 pre hostí z Floridy.
Miestami to vyzeralo, že nikto ďalší by sa už na trestnú lavicu nevošiel. V jednom momente musel Nikita Kučerov len postávať pri dverách.
V stretnutí sa pobil aj Erik Černák, ktorý rukavice zhodil už dve sekundy po začiatku druhej tretiny. Michael Kesslering ho však poslal k ľadu, slovenský obranca sa zranil a duel nedokončil.
Černák odohral 6:47 min. a mal deväť trestných minút.
VIDEO: Bitka Erika Černáka
„Bol to play-off zápas. Samozrejme, je tam veľa vecí, ktoré musíme upratať, ale hrali sme ako tím,“ hovoril útočník Tampy Brandon Hagel.
„Toto je mužstvo, ktoré chceme tvoriť. Dostať osem gólov je zlé, ale myslím si, že všetci môžeme odísť s pocitom, že tvoríme dobrý tím.“
To isté platí aj o Buffale, ktoré zažíva po ťažkých sezónach skvelý ročník a takmer s istotou si zahrá v play-off.
Naposledy v ňom hralo ešte v roku 2011 a drží tak negatívny rekord v počte rokov bez účasti vo vyraďovacích bojoch. Dlhšie na play-off nečakal nikto v histórii NHL.
Séria by sa tak tento rok mala skončiť na čísle 14. Buffalo hrá veľmi dobre a vo Východnej konferencii je už na druhom mieste. Povzbudením pre nich môže byť aj duel s Tampou.
„Tento zápas si zapamätáme ešte dlho,“ hovoril krídelník domácich Alex Tuch, ktorý strelil dva góly.
„Bola to bitka. S Tampou sa budeme stretávať aj naďalej a takýto typ bojovnosti a snahy potrebujeme. Ukázali sme, aké sebavedomie máme. Vieme, že dokážeme otáčať priebeh stretnutí. Som na našu skupinu hrdý.“
