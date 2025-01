Bayern si prehru so Slovanom nepripúšťa. Neočakávam nič iné ako víťazstvo, tvrdí Müller

Tréner Bayernu Mníchov Vincent Kompany pred zápasom so Slovanom Bratislava v poslednom kole ligovej fázy Ligy majstrov nechce nič podceniť.

BRATISLAVA. „Je to Liga majstrov . V nej neexistuje jednoduchý zápas.”

Bayern, ktorý ovládol túto súťaž šesťkrát, naposledy pred piatimi rokmi, teraz zabojuje o postup do osemfinále s najlepšou osmičkou v ligovej fáze.

Futbalista Bayernu Mníchov Thomas Müller sa usmieva na tlačovej konferencii pred duelom so Slovanom. (Autor: TASR/AP)

Na to bude potrebovať výhru nad slovenským celkom a pomoc na diaľku od niektorých súperov.

Situáciu mu komplikuje súčasný zdravotný stav kádra. Bayern čelí pred duelom so Slovanom veľkým problémom v zadných radách.

Pripravení chcú byť na všetky možné scenáre. „Šanca dostať sa do najlepšej osmičky nie je vysoká, ale ani nulová. Vo futbale je možné všetko,” dodal majster sveta z 2014.

Stretnutie so slovenským majstrom možno vynechá Eric Dier. Otázni sú aj ďalší stopéri – Dayot Upamecano a Kim Min-Jae.

Kouč Bayernu Vincent Kompany pred zápasom so Slovanom. (Autor: TASR/AP)

Najväčší problém rieši medzi troma žrďami. Brankár a kapitán tímu Manuel Neuer chýbal na utorkovom predzápasovom tréningu.

Kto pôjde do brány?

Trápi ho menšie zranenie. Do stretnutia so Slovanom nemôže zasiahnuť ani brankárska dvojka Sven Ulreich, ktorý bol naposledy proti Feyenoordu vylúčený. A to sedel na lavičke náhradníkov.