Bolestivý koniec americkej hviezdy. Gauffová musela v Indian Wells odstúpiť

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells.
Svetová jednotka si v 3. kole poradila s Rumunkou Jaqueline Cristianovou v dvoch setoch 6:4, 6:1.
V ďalšom kole sa stretne so šestnástou nasadenou Japonkou Naomi Osakovou. Tá zdolala Kolumbijčanku Camilu Osoriovú v troch setoch 6:1, 3:6, 6:1.
Štvrtá nasadená Coco Gauffová z USA musela odstúpiť zo zápasu s Filipínčankou Alexandrou Ealaovou.
Pre agentúru AP uviedla: „Moja ľavá ruka bola ako v plameňoch. Zhoršovalo sa to od druhého gemu prvého setu. Mala som pocit, akoby mi v ruke vybuchol ohňostroj. Dokonca aj pri úderoch, na ktoré som ani nepoužívala ľavú ruku.“
VIDEO: Gauffová skrečovala zápas 3. kola v Indian Wells
Je to len po druhýkrát v kariére, čo Gauffová odstúpila počas zápasu, prvýkrát skrečovala duel v roku 2022 proti Marii Bouzkovej v Cincinnati.
„Nikto nemá rád takéto víťazstvá a nikto nemá rád takéto prehry,“ povedala Ealaová. Tá minulý mesiac prehrala s Gauffovou vo štvrťfinále v Dubaji 0:6 a 2:6. V ďalšej fáze sa 31. nasadená hráčka stretne s Češkou Lindou Noskovou.
Dvadsaťročná Filipínčanka sa minulý rok preslávila prekvapivým postupom do semifinále na Miami Open, keď zdolala Igu Swiatekovú a Madison Keysovú.
WTA Indian Wells
dvojhra - 3. kolo:
Naomi Osaková (Jap.-) - Camila Osoriová (Kol.) 6:1, 3:6, 6:1
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Ajla Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 5:7, 6:1
Amanda Anisimova (USA-6) - Emma Raducanuová (V.Brit.-25) 6:1, 6:1
Alexandra Ealaová (Fil.-31) - Coco Gauffová (USA-4) 6:2, 2:0
Victoria Mboková (Kan.-10) - Anna Kalinská (Rus.-23) 6:4, 6:1
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:4, 6:1
Linda Nosková (ČR-14) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:7 (5), 6:4, 6:4
Talia Gibsonová (Austr.) - Clara Tausonová (Dán.-17) 7:6 (2), 4:6, 6:4