    Bolestivý koniec americkej hviezdy. Gauffová musela v Indian Wells odstúpiť

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová (Autor: TASR/AP)
    9. mar 2026 o 08:06
    Domácu hráčku vyradilo zranenie ruky.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells.

    Svetová jednotka si v 3. kole poradila s Rumunkou Jaqueline Cristianovou v dvoch setoch 6:4, 6:1.

    V ďalšom kole sa stretne so šestnástou nasadenou Japonkou Naomi Osakovou. Tá zdolala Kolumbijčanku Camilu Osoriovú v troch setoch 6:1, 3:6, 6:1.

    Štvrtá nasadená Coco Gauffová z USA musela odstúpiť zo zápasu s Filipínčankou Alexandrou Ealaovou.

    Pre agentúru AP uviedla: „Moja ľavá ruka bola ako v plameňoch. Zhoršovalo sa to od druhého gemu prvého setu. Mala som pocit, akoby mi v ruke vybuchol ohňostroj. Dokonca aj pri úderoch, na ktoré som ani nepoužívala ľavú ruku.“

    VIDEO: Gauffová skrečovala zápas 3. kola v Indian Wells

    Je to len po druhýkrát v kariére, čo Gauffová odstúpila počas zápasu, prvýkrát skrečovala duel v roku 2022 proti Marii Bouzkovej v Cincinnati.

    „Nikto nemá rád takéto víťazstvá a nikto nemá rád takéto prehry,“ povedala Ealaová. Tá minulý mesiac prehrala s Gauffovou vo štvrťfinále v Dubaji 0:6 a 2:6. V ďalšej fáze sa 31. nasadená hráčka stretne s Češkou Lindou Noskovou.

    Dvadsaťročná Filipínčanka sa minulý rok preslávila prekvapivým postupom do semifinále na Miami Open, keď zdolala Igu Swiatekovú a Madison Keysovú.

    WTA Indian Wells

    dvojhra - 3. kolo:

    Naomi Osaková (Jap.-) - Camila Osoriová (Kol.) 6:1, 3:6, 6:1

    Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Ajla Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 5:7, 6:1

    Amanda Anisimova (USA-6) - Emma Raducanuová (V.Brit.-25) 6:1, 6:1

    Alexandra Ealaová (Fil.-31) - Coco Gauffová (USA-4) 6:2, 2:0

    Victoria Mboková (Kan.-10) - Anna Kalinská (Rus.-23) 6:4, 6:1

    Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:4, 6:1

    Linda Nosková (ČR-14) - Sorana Cirsteová (Rum.) 6:7 (5), 6:4, 6:4

    Talia Gibsonová (Austr.) - Clara Tausonová (Dán.-17) 7:6 (2), 4:6, 6:4

    dnes 08:06
