Z jeho platu by žil celý Slovan, ale ostrý Slovák ho vymazal. Čo na to Weiss?

„Celý štadión sme platili sami. V roku 2005 sme si vzali úver 346 miliónov eur, ktorý sme mali splatiť do roku 2030,“ prezradil Karl-Heinz Rummenigge, člen dozornej rady Bayernu a legenda klubu.

Polovici je sympatická, druhá ju neznáša. Z obchodného hľadiska je to ideálny stav.

Pred štvrťstoročím priniesol klubu predaj suvenírov milión eur, dnes je to päťdesiatkrát viac.

Mia san mia. Z bavorčiny preložené ako "my sme my". Významovo však skôr "sme, akí sme" a, navyše, sme na to patrične hrdí.

Nie je to latinský slogan. Je napísaný v bavorskom dialekte.