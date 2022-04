Na hraniciach s Maďarskom a Ukrajinou ožil futbal. Vojna za rohom? Žiť musíme

„Ak sa mi bude naďalej dariť, tak by to mohlo vyjsť. Pokúsim sa o to,“ netají čerstvý štyridsiatnik, ktorý s futbalom zatiaľ končiť neplánuje.

Ukrajinské deti v klube radi privítajú

Od februára tohto roku zúri na Ukrajine vojnový konflikt. Agresia Ruska neutícha, za uplynulý mesiac a pol došlo aj k bombardovaniu územia, ktoré sa nachádza blízko hraníc so Slovenskom.

Spomínal sa dokonca útok na letisko v Užhorode. To je od Trakan vzdialené zhruba 50 km.

Ladislav Szücs sa k vojne ako takej vyjadrovať nechce. Často cestuje za prácou do zahraničia, prehnaný strach však u miestnych obyvateľov neregistruje.

„Blízko to máme aj do Maďarska a tam to tiež tak vnímajú. Určite to nie je dobré, každý má obavy, ale žiť musíme,“ zdôraznil.