Ašpirant na gól roka? Futbalista zo šiestej ligy skóroval nožničkami

„Pri odrazenej lopte som nemal na výber. Som šťastný, že mi to vyšlo,“ uviedol Lukáš Gábor.

„Konečne to tam padlo. Gól venujem svojím rodičom, ktorí ma vždy podporovali,“ dodal.

O zakončenie nožničkami sa pokúšal už viackrát, no nikdy tak neskóroval.

„Rád by som sa časom posunul do vyššej ligy, chcem to skúsiť. Mojou hlavou ambíciou je však neprestať na sebe tvrdo pracovať,“ prezradil Gábor, ktorý v tejto sezóne strelil sedem gólov.

Rakovnica je v rožňavskej šiestej lige aktuálne na desiatom mieste tabuľky.

„Chcem mužstvu pomôcť, aby sme skončili čo najvyššie. V tejto sezóne by som sa tiež rád stal najlepším strelcom v klube,“ uzavrel futbalista, ktorého obľúbeným klubom je FC Barcelona a hráčom Lionel Messi.