VIDEO: Kucka prilákal fanúšikov na tretiu ligu. Gólom nasmeroval Prievidzu k triumfu

Dlhých 598 dní čakal bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka na to, kým opäť zažije radosť z gólu v súťažnom zápase.
Po tom, čo uzavrel svoju profesionálnu kariéru, pôsobí vo svojom materskom klube FC Baník Prievidza, ktorý hrá tretiu najvyššiu súťaž.
Do jarnej časti vstúpili Prievidžania domácou výhrou nad Malackami 5:2, pričom už po trinástich minútach otvoril skóre 39-ročný Kucka.
Baníci si už do prestávky vybojovali trojgólový náskok a navyše od 35. minúty hrali v početnej prevahe, keďže bol vylúčený hosťujúci Adam Čech.
Kucka odohral 62 minút a najmä vďaka nemu si cestu na prievidzský štadión našlo 1577 divákov. Na záverečnú polhodinu ho nahradil Samuel Urgela.
VIDEO: Gólová hlavička a zostrih akcií Juraja Kucku
Rodák z Bojníc naposledy skóroval v drese Slovana Bratislava, keď jeho góly proti FC Struga (4:2) naštartovali sen belasých o Lige majstrov.
Prievidza aktuálne figuruje v tretej lige na 4. mieste tabuľky, pričom na vedúci AS Trenčín B, ktorý odohral o zápas menej, stráca päť bodov.