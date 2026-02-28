VIDEO: Kucka prilákal fanúšikov na tretiu ligu. Gólom nasmeroval Prievidzu k triumfu

Slovenský futbalista Juraj Kucka v drese FC Baník Prievidza. (Autor: fotojimi/Milan Štefánik)
Sportnet|28. feb 2026 o 17:50
Juraj Kucka strelil gól v drese Baníka Prievidza.

Dlhých 598 dní čakal bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka na to, kým opäť zažije radosť z gólu v súťažnom zápase. 

Po tom, čo uzavrel svoju profesionálnu kariéru, pôsobí vo svojom materskom klube FC Baník Prievidza, ktorý hrá tretiu najvyššiu súťaž.

Do jarnej časti vstúpili Prievidžania domácou výhrou nad Malackami 5:2, pričom už po trinástich minútach otvoril skóre 39-ročný Kucka. 

Baníci si už do prestávky vybojovali trojgólový náskok a navyše od 35. minúty hrali v početnej prevahe, keďže bol vylúčený hosťujúci Adam Čech.

Kucka odohral 62 minút a najmä vďaka nemu si cestu na prievidzský štadión našlo 1577 divákov. Na záverečnú polhodinu ho nahradil Samuel Urgela.

VIDEO: Gólová hlavička a zostrih akcií Juraja Kucku

Rodák z Bojníc naposledy skóroval v drese Slovana Bratislava, keď jeho góly proti FC Struga (4:2) naštartovali sen belasých o Lige majstrov.

Prievidza aktuálne figuruje v tretej lige na 4. mieste tabuľky, pričom na vedúci AS Trenčín B, ktorý odohral o zápas menej, stráca päť bodov.

Tabuľka III. ligy Západ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
11
1
3
41:18
34
V
V
V
V
V
2
Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
15
9
4
2
38:18
31
P
V
P
V
V
3
FKM Nové ZámkyFKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
15
9
2
4
21:16
29
V
P
P
V
P
4
FC Baník PrievidzaFC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
16
8
5
3
31:29
29
V
V
P
R
P
5
OK ČastkovceOK ČastkovceOK Častkovce
16
8
4
4
38:21
28
V
P
R
V
P
6
MŠK SenecMŠK SenecMŠK Senec
16
8
3
5
27:18
27
V
V
V
R
P
7
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
15
8
3
4
26:17
27
V
P
V
R
V
8
ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
16
9
0
7
24:27
27
V
P
V
P
V
9
FK BelušaFK BelušaFK Beluša
15
6
4
5
26:24
22
P
R
V
R
V
10
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
5
2
8
21:21
17
V
R
V
R
P
11
TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
16
5
1
10
24:33
16
P
V
V
P
P
12
FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
16
3
5
8
27:34
14
P
R
R
P
P
13
FK Rača BratislavaFK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
16
3
5
8
21:28
14
P
P
P
P
R
14
FC - Žolík MalackyFC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
16
3
4
9
23:34
13
P
P
V
P
V
15
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
15
3
2
10
15:47
11
R
P
V
V
R
16
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
3
1
11
14:32
10
P
P
V
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

