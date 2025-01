Slovan prišiel o balík, hráč bol oklamaný. Peniaze sa stratili po ceste z Anglicka

Vtedajší slovenský reprezentant do 21 rokov Dionatan Teixeira prestúpil do klubu z Premier League. Stoke City podľa britských médií vyplatil Banskej Bystrici 400-tisíc libier.

Bo to posledný hráč, ktorý zo slovenskej ligy prestúpil priamo do klubu z Premier League a stihol tam aj odohrať zápas.

„To, že som bol prvým slovenským futbalistom v Premier League, som príliš neriešil. Ani som sa tým nechválil. Nikto z toho nerobil veľké haló. Viacerí slovenskí futbalisti mali vtedy na to, aby hrali v Anglicku. Ľubo Moravčík i Dušan Tittel prestúpili do Francúzska, Miloš Glonek do Talianska, Peťo Dubovský do Španielska,“ dodal Kinder.

Ako sa po ceste strácali peniaze

Za transfer do Middlesbrough mal Slovan zinkasovať milión libier. Ak zoberieme do úvahy infláciu, to je ako keby dnes niekto prestúpil zo slovenskej ligy za sedem miliónov eur.