Ďalší šláger Realu s Manchestrom City už v osemfinále. Hancko narazí na londýnsky klub

Šlágrom osemfinálových vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude dvojzápas medzi Realom Madrid a Manchestrom City
Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s anglickým Tottenhamom Hotspur.
Obhajcu trofeje Paríž Saint-Germain čaká konfrontácia s FC Chelsea. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 10. a 11. marca, odvety o týždeň neskôr.
„Biely balet“ a ManCity na seba narazia vo vyraďovačke už piaty rok po sebe. V roku 2022 postúpili cez svojho súpera do finále Madridčania, o rok v rovnakej fáze neskôr City vyradilo Real.
Pred dvoma rokmi sa tieto tímy stretli vo štvrťfinále, pričom úspešnejší bol španielsky tím. Vlani postúpil anglický zástupca po konfrontácii už v play off o postup do osemfinále.
Vo formáte LM platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze.
Práve v dlhodobej časti si Real a ManCity zahrali proti sebe opäť, v decembri minulého roka zvíťazili „cityzens“ 2:1.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off.
Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Kompletný časový harmonogram zverejní UEFA v priebehu piatka.
Dvojice osemfinále Ligy majstrov
Real Madrid - Manchester City
Tottenham - Atlético Madrid
Newcastle - FC Barcelona
Chelsea - Paríž St. Germain
Galatasaray - Liverpool
Bodo/Glimt - Sporting Lisabon
Bayern Mníchov - Atalanta
Leverkusen - Arsenal