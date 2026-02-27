Ďalší šláger Realu s Manchestrom City už v osemfinále. Hancko narazí na londýnsky klub

Real Madrid oslavuje gól.
Real Madrid oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
27. feb 2026 o 12:20
Prekvapenie Bodo/Glimt narazí na Sporting Lisabon.

Šlágrom osemfinálových vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude dvojzápas medzi Realom Madrid a Manchestrom City

Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s anglickým Tottenhamom Hotspur.

Obhajcu trofeje Paríž Saint-Germain čaká konfrontácia s FC Chelsea. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 10. a 11. marca, odvety o týždeň neskôr.

„Biely balet“ a ManCity na seba narazia vo vyraďovačke už piaty rok po sebe. V roku 2022 postúpili cez svojho súpera do finále Madridčania, o rok v rovnakej fáze neskôr City vyradilo Real.

Pred dvoma rokmi sa tieto tímy stretli vo štvrťfinále, pričom úspešnejší bol španielsky tím. Vlani postúpil anglický zástupca po konfrontácii už v play off o postup do osemfinále.

Vo formáte LM platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze.

Práve v dlhodobej časti si Real a ManCity zahrali proti sebe opäť, v decembri minulého roka zvíťazili „cityzens“ 2:1.

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off.

Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Kompletný časový harmonogram zverejní UEFA v priebehu piatka.

Dvojice osemfinále Ligy majstrov

Real Madrid - Manchester City

Tottenham - Atlético Madrid

Newcastle - FC Barcelona

Chelsea - Paríž St. Germain

Galatasaray - Liverpool

Bodo/Glimt - Sporting Lisabon

Bayern Mníchov - Atalanta

Leverkusen - Arsenal

    dnes 12:20
