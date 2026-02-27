ONLINE: Žreb osemfinále Ligy majstrov dnes LIVE

Trofej pre víťaza Ligy majstrov.
Trofej pre víťaza Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. feb 2026 o 09:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu osemfinále Ligy majstrov.

Futbalová Liga majstrov dnes pokračuje žrebom osemfinále.

Tímy, ktoré skončili po ligovej fáze na 1. - 8 priečke, spokznajú svojich súperov, ktorí vzišli z play-off o osemfinále.

Kde sledovať žreb v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Žreb Ligy majstrov sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Liga majstrov 2025/2026 - žreb osemfinále dnes (futbal, piatok, naživo)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
27.02.2026 o 12:00




    dnes 09:00
