Enrique verí svojmu tímu v Lige majstrov. Nikto nám v minulej sezóne neveril, hovorí

Tréner Luis Enrique. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. feb 2026 o 18:31
V osemfinále narazia obhajcovia titulu na Chelsea.

Tréner futbalistov Paríža Saint-Germain Luis Enrique je presvedčený, že jeho zverenci zostávajú tímom, ktorý treba zdolať pri snahe o triumf v Lige majstrov.

„Nikto nám v minulej sezóne neveril. Teraz už každý vie, že sme schopní vyhrať Ligu majstrov, no na to musíme zlepšiť naše výkony. Uvedomujeme si to,“ povedal po žrebe španielsky kormidelník.

Parížania budú musieť pri snahe o obhajobu trofeje najprv vyradiť Chelsea, ktorej podľahli vo finále MS klubov 0:3. Enrique si však myslí, že tento duel nebude mať na meranie síl s londýnskym veľkoklubom dopad.

„Nemáme žiadny pocit pomsty. Toto je iná súťaž,“ citovala päťdesiatpäťročného kouča agentúra DPA.

