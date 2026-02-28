Desivé skóre Spartaka: Rozbili sme Trnavu, nemohlo byť lepšie, tvrdí eso Slovana

Na bratislavské Tehelné pole prišlo v sobotu 14 539 divákov a búrlivo oslavovali.
Futbalisti Slovana v poslednom zápase základnej časti Niké ligy zdolali Spartak Trnava rozdielom triedy – 4:0.
„Nemohlo byť lepšie. Dnes sme ukázali, že Slovan je číslo jedna na Slovensku. Že medzi nami a ostatnými je rozdiel. Boli sme lepší. Druhý polčas sme rozbili Trnavu,“ vyhlásil Šporar.
Hrdinom večera bol práve slovinský útočník. Šporar dal dva góly, na tretí prihral.
„Takéto výkony musíme ukazovať každý týždeň, predošlé tri či štyri zápasy sme nehrali dobre. Prvý polčas bol uspatý, ale v druhom sme ukázali, že máme oveľa viac kvality ako Spartak,“ priznal Šporar.
Nedávno oslávil tridsaťdva, veľa zápasov vynechal pre zranenie.
„Bol som predtým zranený, teraz sa už cítim dobre,“ dodal Šporar.
Proti Trnave však pôsobil ako muž bez limitov. Bol to jeho siedmy ligový gól v ôsmom zápase. Celkovo má v Niké lige famóznu bilanciu: 61 zápasov a 51 gólov. Čísla, ktoré sa v tejto súťaži nenosia – ony ju definujú.
Marcelli a famózny gól
Veľký zápas odohral aj Nino Marcelli. Dal gól pätičkou, elegantne, drzo, takmer bez pohľadu. Zásadný podiel mal aj na ďalších dvoch góloch. Keď sa rozbehol, Trnava cúvala.
„Fantastická reakcia a gól z veľmi ťažkej pozície,“ opisoval Marcelliho zásah asistent Boris Kitka.
A potom prišla rana Tigrana Barseghyana. Spoza šestnástky. Presná, tvrdá, nekompromisná. Armén ju oslávil vo veľkom.
Zamieril rovno k lavičke náhradníkov, kde sa objal s kapitánom Vladimírom Weissom juniorom. Obraz večera – eufória na jednej strane, bezmocnosť na druhej.
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 4:0 (1:0)
Góly: 6. a 62. Šporar (druhý z 11 m) , 85. Barseghjan, 87. Marcelli.
Rozhodcovia: Dzivjak - Vorel, Kuba, ŽK: Barseghjan, Gajdoš, Šporar - Frelih, Paur, Kratochvíl
Diváci: 14.539 divákov
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Markovič, Cruz - Barseghjan (88. Mak), Bajrič, Gajdoš (68. Ibrahim), Marcelli (88. Matsuoka) - Kucharevič (68. Jankovič), Šporar (89. V. Weiss ml.)
Trnava: Frelih - Tomič (78. Koštrna), Sabo, Twardzik, Mikovič - Kratochvíl (78. Chorcheli), Laušič (66. Moiscrapišvili) - Kudlička, Paur (66. Ďuriš), Škrbo (55. Azango) - Metsoko
„Ťažký zápas v hlavách, prvý gól nás upokojil. Zaslúžili sme si víťazstvo rozdielom triedy, ale Trnava hrala v prvom polčase dobre. Je to vynikajúci výsledok. Dali sme do toho kvalitu aj srdce,“ opisoval tréner Vladimír Weiss pre TV Dajto.
Weiss si ťažkal
Slovan vyhral základnú časť o tri body pred Dunajskou Stredou. Niektorí fanúšikovia Slovana pred zápasom žiadali odchod Weissa, ktorý cíti krivdu. Dal to najavo.
„Niektorí ľudia a médiá nás kritizovali, ale s tým musíte žiť. Niektorí ľudia, čo chodia na futbal, taký je život. Čo už mám robiť, to je údel trénera,“ dodal Weiss.
Slovan v tejto sezóne vyhral oba ligové zápasy s Trnavou, ešte na jeseň triumfoval na pôde súpera 2:0.
Na tlačovej konferencii chýbal tréner Weiss, nahradil ho asistent Boris Kitka.
„Fantastický výsledok, výborná atmosféra, zdolali sme silného súpera rozdielom triedy,“ opisoval Kitka. Za najlepšieho hráča označil Kenana Bajriča, ktorý nastúpil na poste defenzívneho stredopoliara. „Fantasticky ovládal stred poľa,“ dodal Kitka.
Bolo to klasické derby. Tvrdé súboje, strkanice, zakázaná pyrotechnika, vulgárne slová. Futbal aj emócie na hrane.
Už v druhej minúte strelil gól trnavský útočník Idjessi Metsoko, no rozhodca ho pre ofsajd neuznal. Varovanie, ktoré ešte nič neznamenalo.
Slovan otvoril skóre v 7. minúte, keď sa na hranici ofsajdu uvoľnil Šporar. Výborne mu asistoval Marcelli. Gólu predchádzal sporný moment – obranca Slovana Cesar Blackman získal loptu po súboji na hranici pravidiel a založil celú akciu. Trnava protestovala, Slovan oslavoval.
Prerušený zápas
Zápas bol dvakrát prerušený pre pyrotechniku, aj preto rozhodca nadstavil prvý polčas o deväť minút. Nervy tiekli rýchlejšie než čas.
Weiss nasadil ofenzívnejšiu zostavu. Slovan hral po dlhšom čase na dvoch hrotových útočníkov. Vedľa Šporara nastúpil Kucharevič. Risk? Skôr odkaz.
Druhý gól pridal Šporar v 61. minúte – z penalty, ktorej predchádzala ruka Twardzika. Bola pomerne prísna. Rozhodcovia v podobných momentoch rozhodujú rôzne. Tentoraz ukázali na biely bod.
Prvýkrát v jarnej časti nastúpil do brány Slovana Dominik Takáč, ktorý v prvých troch kolách chýbal pre zranenie. Odchovanec Trnavy viackrát loptu iba vyrazil, no napokon Slovan podržal a čisté konto si ustrážil.
Slovan predošlé dva zápasy sklamal, prehral s Trenčínom 0:2 a remizoval v Ružomberku.
„Kritika bola aj oprávnená, toto sme si s hráčmi prebrali. Mali sme veľa otvorených debát,“ pokračoval Kitka. Zastal sa hlavného trénera, svojho šéfa.
"Ak si niekto zaslúži rešpekt, tak je to v prvom rade tréner Weiss. Myslím, že sme si za tie roky nastavili dosť sebakritické zrkadlo. My sme možno prví, ktorí vidia chyby,“ dodal Kitka.
„Sme tu s trénerom päť rokov, v klube sa za ten čas urobilo veľmi veľa. Táto sezóna môže byť poučná. Keď niekto nerozumie procesu… Keď máte možno nárok aj na slabšiu sezónu a na chyby. Ideme sa baviť o tom, koľko chýb sme urobili my na tribúnach za posledné roky? K čomu by to viedlo? Vždy si budeme vážiť hráčov aj fanúšikov. Je tu právo na názor," vysvetľoval Kitka.
Hrozivé skóre
Trnava v jarnej časti stále nevyhrala. Od januára 2026 má novú identitu – španielskeho trénera Antonia Muñoza, ktorý túži nadviazať na úspechy vlastným ofenzívnym štýlom. Zatiaľ mu to nevychádza. V štyroch jarných kolách získal Spartak iba dva body so skóre 1:10.
„Nezaslúžili sme si prehrať 0:4, ale taká je realita. Nie sme efektívni, šance sme mali. Je to proces, musíme veriť procesu, čo sme nastavili,“ opisoval tréner Trnavy.
V posledných dvoch zápasoch Trnava nedala gól a inkasovala až deväťkrát.
„Je to neakceptovateľné, hlavne v našom klube. Ale je to aj kruté,“ priznal španielsky tréner.