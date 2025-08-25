Pohár je výnimočný. Bývalý reprezentant má nastúpiť proti tímu, kde je asistentom trénera

BRATISLAVA. V ligovom tíme je asistent trénera. Za šiestoligistu hrá. A práve tieto dva celky sa stretnú v 2. kole Slovnaft Cupu.
Pre klub z nižšej súťaže, ktorý oslavuje sté výročie svojho vzniku, sa ani nedala vymyslieť krajšia oslava.
Účastník VI. ligy Východ ZsFZ ŠK Svodín privíta v pohári v stredu o 17.00 KFC Komárno.
Za domácich má nastúpiť aspoň na jeden polčas bývalý reprezentant Kornel Saláta, ktorý je členom realizačného tímu Komárna. Uplynulé dve sezóny strávil ako hráč v Štúrove, v lete však prestúpil do Svodína.
Všetci chcú byť pri tom
Svodín sa chystá na futbalový sviatok. „Odkedy sme v prvom kole pohára vyradili Šahy, každý u nás hovorí len o Komárne,“ prezradil pre Sportnet tréner Svodína Tomáš Kunyik.
Svodín má po štyroch kolách na konte deväť bodov v šiestej lige. Rovnaký počet bodov majú tri ďalšie mužstvá.
Cez víkend vyhral Svodín na pôde Svätého Petra 4:0. Hráči si však dávali pozor, aby sa náhodou nezranili a mohli byť k dispozícii v pohárovom stretnutí.
„Jeden náš hráč, žiaľ, má pruh, ale prosil ma, aby mohol byť prezlečený v drese na lavičke, lebo chce byť súčasťou toho zápasu,“ prezradil tréner.
Väčšina z kádra nikdy nemala možnosť nastúpiť proti takému silnému súperovi.
„Vlani sme sa do pohára neprihlásili, predvlani sme vypadli v prvom kole, takže sme sa nedostali do tej fázy, aby sme privítali ligistu,“ objasnil Kunyik.
V ročníku 2025/2026, keď Svodín oslavuje sté výročie svojho vzniku, však to vyšlo: do dva a pol tisícovej obce v okrese Nové Zámky zavíta ligové mužstvo.
„Hráči vnímajú aj fakt, že Komárno má aj béčko v tretej lige. Ak by sa ukázali v dobrom svetle, môžu sa predať,“ zdôraznil tréner.
Rád by hral aspoň polčas
Súboju dodá osobitný šmrnc, že od leta hrá za Svodín bývalý reprezentačný obranca Kornel Saláta, ktorý je asistentom trénera v Komárne.
Zaujímavosťou je, že pred dvoma rokmi vyradilo Svodín z pohára Štúrovo, ktoré vyhralo 2:0 a druhý gól dal práve Saláta.
40-násobný reprezentant v tejto sezóne odohral za šiestoligistu všetky stretnutia, v domácom zápase s Komjaticami strelil jediný a tým pádom víťazný gól.
„Je ťahúňom na ihrisku, ale aj pre divákov,“ poznamenal tréner Kunyik. Všimol si zvýšený záujem o mužstvo, na zápasy chodia aj z okolitých dedín.
Pred pohárovým zápasom sa dokonca vypytovali aj ľudia, ktorí futbal veľmi nesledujú, či nastúpi Saláta.
„Rád by som hral aspoň jeden polčas,“ potvrdil pre Sportnet skúsený stopér.
Po skončení profesionálnej kariéry pôsobil dve sezóny v Štúrove v piatej lige, ale už vtedy avizoval, že by chcel zahrať aj za Svodín.
„Vždy som to tak plánoval, že týmto dvom klubom pomôžem po skončení veľkej kariéry,“ vravel Saláta.
V šiestej lige väčšinou hráva na poste defenzívneho záložníka, ale na záverečných 20-25 minút sa stiahne do obrany a hrá na svojom klasickom stopérskom poste.
„Cítim sa v tomto mužstve dobre a šiesta liga má celkom slušnú úroveň. Nehrá sa však v taktom tempe ako o triedu vyššie,“ prezradil.
Podľa trénera Kunyika sa však Saláta vôbec nešetrí. „Hoci už má štyridsať rokov, odbehá toho najviac. Mladí hráči k nemu vzhliadajú,“ vravel kouč.
Hecovačky musia byť
Tréner Svodína je si vedomý, že Komárno je na oveľa vyššej úrovni a je obrovským favoritom pohárového stretnutia.
„Určite sa na ihrisku ukáže kvalitatívny rozdiel. Naším cieľom nie je dosiahnuť nejaký šokujúci výsledok, ale zažiť tento zápas, tieto emócie,“ podčiarkol Tomáš Kunyik.
To však neznamená, že by v kabíne chýbali vtipné poznámky. „Na tréningu podpichujeme Kornela, že Komárnu sa teraz výsledkovo nedarí. Čo ak teraz vypadne práve so Svodínom?“ vravel s úsmevom tréner šiestoligistu.
Na pohárový zápas sa teší aj lodivod Komárna Mikuláš Radványi. „Keď s Kornelom budem chcieť niečo prebrať, zavolám si ho k sebe na striedačku a zatiaľ budeme na ihrisku v početnej výhode,“ vtipkoval komárňanský tréner.
KFC v najvyššej súťaži v štyroch kolách nezískal ani bod, ale Radványi nepanikári.
„Ako začínajúci tréner som v roku 2010 tiež začal štyrmi prehrami a potom moje mužstvo neprehralo dvanásť zápasov po sebe,“ poznamenal.
Jeho tím hrá aj podľa súperov aj divákov pekný futbal, no dostáva príliš veľa gólov.
„Na jar sa nám to nestávalo. Zachránili sme sa aj vďaka kompaktnej defenzíve. Teraz sme dostali v štyroch zápasoch 11 gólov z 22 striel,“ poukázal na hlavné príčiny aktuálnej situácie tréner KFC.
„Mužstvo už potrebuje zažiť úspech a pohárový zápas je na to ideálna príležitosť,“ uzavrel Mikuláš Radványi.