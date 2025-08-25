Boj o pomyselný Superpohár. Slovensko nie je Anglicko, priznáva tréner ambiciózneho AC Nitra

NITRA. Pod hlavičkou Slovenského futbalového zväzu existujú dve pohárové súťaže.
Slovnaft Cup, ktorý hrajú tímy od najvyššej po šiestu ligu a potom je to Prezidentský pohár, do ktorého sa zapájajú šampióni zo všetkých oblastí z celého Slovenska.
V minulosti mali záujem Látky, ale ešte nikdy sa nestalo, aby sa víťazi týchto pohárov stretli v súťažnom zápase.
Zápas o Superpohár
To sa však v stredu 27.augusta o 17:00 h zmení. AC Nitra ako úradujúci držiteľ Prezidentského pohára privíta v Slovnaft Cupe FC Spartak Trnava.
„Bude to boj o pomyselný Superpohár. Aj to dáva zápasu špecifický náboj, pretože ešte nikdy sa nestalo, aby sa v zápase stretli víťazi oboch slovenských pohárov,“ pre Sportnet povedal tréner AC Nitra Miloš Krško.
AC Nitra po postupe zo šiestej najvyššej súťaže pôsobí aktuálne v V. lige Juhovýchod. Po štyroch kolách a štyroch víťazstvách je bez straty bodu na druhom mieste tabuľky.
Rovnako na čele je aj Spartak Trnava, na prvom mieste Niké ligy má pred druhou Žilinou náskok dvoch bodov.
„Všetci si uvedomujeme, kde je kvalita a kto je favorit. Už remíza by pre nás bola zázrak, no pokúsime sa to Trnave sťažiť,“ dodal.
Prehrávali 0:1, no ukázala sa kvalita
V mladom, no ambicióznom klube sledovali pavúk Slovnaft Cupu od prvých dní, ako sa prihlásili do súťaže. Dúfali, že po Slovane Bratislava im žreb prisúdi ďalší tím z Niké ligy.
Podarilo sa. V prvom kole však musela Nitra zdolať Futbalovú Akadémiu Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo.
„Do zápasu sme išli s cieľom vyhrať, pretože sme chceli fanúšikom dopriať ďalší futbalový sviatok.
Pre Trnavu však boli motivovaní aj domáci, ktorí sa už v druhej minúte ujali vedenia.
Hoci sa hralo za mohutného dažďa, prejavila sa väčšia kvalita na našej strane a nakoniec sme vyhrali zaslúžene 5:1,“ hodnotil Krško.
Kým niektoré amatérske tímy čakajú roky, AC Nitra privíta účastníka Niké ligy hneď v druhom ročníku po sebe.
„Neviem, ako sa to podarilo, ale sme za to radi. Že máme atraktívnych súperov.
Na našu piatu ligu sa však celkovo usmialo šťastie, Jelka hrala proti DAC a so Slovanom Bratislava budú hrať Trstice,“ spokojne konštatoval.
Malé, krajské derby
Bývalý slovenský reprezentant a dnes tréner AC Nitra verí, že si starší fanúšikovia na zápase zaspomínajú na časy, keď Nitra a Trnava proti sebe hrali v najvyššej súťaži.
„Bude to malé, krajské derby. Od seba sme vzdialených len 40 kilometrov, preto očakávam i divácky záujem. Verím, že to bude pekný futbalový sviatok,“ dúfa.
V minulom ročník sledovalo zápas AC Nitra – ŠK Slovan Bratislava 5 213 divákov, čo je doposiaľ rekord na zápase amatérskeho tímu.
Nitra prehrala s úradujúcim majstrom 0:5, no zanechala dobrý dojem. A o zápase sa hovorilo ešte týždne.
„Neviem, či sa nám podarí prekonať rekord, pretože so Slovanom sme hrali pod umelým osvetlením. A teraz bude zápas aj v televízii, čo môže mnohých odradiť.
Skôr si myslím, že nie, ale verím, že 4 000 až 4 500 divákov príde,“ dodal Krško.
Slovensko nie je Anglicko
Za Nitru hrajú viacerí bývalí ligisti ako Ľuboš Ilizi, Martin Tóth, Miloš Šimončič, Matúš Paukner či Tomáš Hambálek. Skúsený 45-ročný lodivod však upozorňuje na extrémnu kvalitu súpera.
„Komárno, Košice či Prešov? Pre nás by bol každý účastník Niké ligy náročný.
Áno, v Anglicku sa stáva, že piatoligový tím porazí klub z Premier League. Tam sú však aj nižšie súťaže profesionálne.
Slovensko však nie je Anglicko. Keď si zoberieme, že Trnava trénuje sedemkrát do týždňa a my trikrát, to sa niekde musí prejaviť,“ vysvetľuje.
Krško si uvedomuje, že jeho zverenci budú musieť hrať na hranici svojich síl a možností.
„Aj v Slovnaft Cupe sa stalo, že piatoligista vyradil ligové mužstvo. S Hrušovanmi sme vyhrávali po polčase nad DAC 1:0 a nakoniec sme prehrali len 1:3.
Takéto prekvapenia sa však dejú na dedinách, kde je proti profesionálom úzke, krivé ihrisko, čo sa v Nitre nestane. Pre Spartak to nebude prakticky žiadna zmena, takže musíme byť pozorní,“ uviedol.
VIDEO: Zostrih zo zápas AC Nitra - ŠK Slovan Bratislava
Za druhou ligou je priepasť
Podľa trénera Nitry je za Niké ligou a MONACObet ligou priepasť.
„Ako som vravel, v Anglicku či Nemecku dokáže piatoligový celok hrať pomerne vyrovnanú partiu s účastníkom najvyššej súťaže. Na Slovensku to však vzhľadom na tréningový proces amatérskych tímov nie je možné,“ upozorňuje.
AC Nitra aktuálne pôsobí v amatérskej piatej lige. Každý rok však postupuje, preto v klube veria, že sa jej to podarí aj teraz. Aktuálne je bez straty bodu na druhom mieste.
„Piata liga má svoju kvalitu, i keď myslím, že päť, šesť tímov zo šiestej by sa tu nestratilo.
Ako nováčik sme radi za dobrý vstup, no náročné zápasy nás ešte len čakajú. Netajíme sa však tým, že chceme postúpiť. Je len na nás, aby sme boli koncentrovaní a ukázali sme to aj na ihrisku,“ povedal.
Okrem AC Nitra funguje pod Zoborom aj tradičná značka FC Nitra. Tá je aktuálne na čele štvrtej ligy.
„Neviem, či sa dá povedať, že sme rivali. Pôsobíme na jednom štadióne ako Inter a AC Miláno, no zatiaľ sme sa nestretli.
FC to má tiež dobre rozbehnuté, aby postúpilo do vyššej súťaže rovnako ako my.
V minulosti boli v Košiciach či Bratislave dva silné kluby a fungovalo to. Tak prečo by to raz nemohlo byť aj v Nitre,“ uzavrel tréner FC Nitra Miloš Krško.