VIDEO: Najprv pätička, potom gól z polovice ihriska. Exreprezentant si užíva piatu ligu

BRATISLAVA. Ako stopér mal za úlohu zabraňovať gólom súpera. Ak aj skóroval, bolo to zvyčajne po štandardných situáciách, často hlavou.

Tento gól sme zaradil aj do súťaže Gól roka 2024 na amatérskych trávnikoch.

„Skĺzla mi lopta,“ okomentoval Saláta so smiechom svoj exportný gól pre Sportnet.

„Cítim sa v dobrej forme a futbal ma naozaj baví. Teraz môžem hrať absolútne bez tlaku, užívam si to a preto mi vychádzajú aj takéto riešenia,“ poznamenal 39-ročný futbalista.

Už vtedy avizoval, že si chce zahrať v Štúrove po boku svojho brata Kristiána. V minulej sezóne nedal gól, v tej aktuálnej skóroval už trikrát a za deväť kôl odohral plnú minutáž.

„Domáce zápasy si naplánujeme tak, aby sa nekryli so zápasmi Komárna. Ale zatiaľ to vyšlo tak, že som mohol nastúpiť aj na všetky stretnutia na ihriskách súperov. Očakávam však, že v budúcnosti sa to zmení a súperi určia hrací deň tak, aby som nemohol prísť,“ domnieva sa bývalý reprezentant.