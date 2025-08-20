VIDEO: Jeden pohár už majú, teraz idú na ten veľký. Piatoligista po dráme vyradil favorita

LÁTKY. Pred dvoma rokmi s nadšením dvíhali Prezidentský pohár. Tentoraz si pripomenuli euforické pocity v Slovnaft Cupe.
Účastník V. ligy Juh SsFZ TJ Družstevník Látky remizoval v 2. kole pohára s treťoligovým MŠK Novohrad Lučenec 2:2 a postúpil na penalty. Rozhodujúcu jedenástku premenil Mário Kurák.
Išli na dno svojich síl
Lučenec v Látkach začal dobre, dvakrát viedol, no dvakrát rýchlo prišiel o náskok.
Na gól Jakuba Molnára odpovedal Jozef Škopík. Následne po presnom zásahu Patrika Kulicha prišlo vyrovnanie od Dominika Kudlíka. V polčase bol tak stav 2:2.
„Spravili sme príliš veľa chýb, za čo nás súper potrestal. Nevidel som v tomto zápase rozdiel medzi treťou a piatou ligou. Domáci postúpili zaslúžene,“ vravel tréner Lučenca Andrej Kamendy.
V Látkach je tradične výborné futbalové prostredie. Z Lučenca prišiel aj fanúšik s bubnom, ale miestne deti s ním statočne viedli súboj, kto vie lepšie a hlasnejšie povzbudzovať.
Domáci išli na dno svojich síl, v druhom polčase mali dokonca viac šancí ako súper z tretej ligy.
„Naozaj sme odovzdali všetko, jazdili sme. Klobúk dole pred chalanmi. Ukázali sme srdce, bojovnosť, ale aj výkonnosť,“ rozplýval sa domáci tréner František Novodomec.
Užili si to nenormálne
Tesne pred koncom mal mečbal na kopačkách Miroslav Hanes po prihrávke Kuráka. Tomáš Jenčo však strelu z uhla kryl.
Domáci sa vyčerpane zrútili na zem. „Všetko ma bolelo, ale nielen mňa, ale aj ostatných,“ poznamenal Kurák. Aj vo veku 41 rokov odohral zápas vo vysokom tempe.
„Únava rýchlo prešla. Chlapci sa na striedačke znova nabudili, žili sme spolu, držali sme spolu. Mali sme obrovskú podporu divákov. Užili sme si to nenormálne, ani sa mi to nechce veriť,“ vravel nadšený domáci tréner.
Treťoligista sa na rozstrel špeciálne nepripravoval. „Povedal som hráčom na tréningu, že nebudeme trénovať penalty. To sa ani nedá, je to o psychike. Povedal som im, že nechcem, aby ten zápas došiel do penált,“ prezradil Kamendy.
Hráči Látok si na tréningu penalty kopali. Mali aj vopred určených troch strelcov na prípadný rozstrel, ale s tým, že po zápase povedia, či sa na to cítia psychicky a fyzicky.
Bolo to o intuícii
Rozstrel začali Lučenčania, Patrik Kulich s prehľadom premenil. Následne Jenčo chytil strelu domáceho kapitána a starostu obce Mária Kubiša.
Hneď v druhej sérii sa však vyznamenal aj brankár domácich Branislav Pavol a vyrazil strelu Marka Ševčíka.
Ďalších päť exekútorov nezaváhalo a tak pred poslednou sériou bol stav vyrovnaný 3:3.
„Bolo to o intuícii. Keď som išiel do brány, povedal som si, že nemôžem zmeniť stranu. Ostal som verný pravej strane a vyšlo to,“ hovoril brankár domácich Branislav Pavol.
VIDEO: Branislav Pavol chytá penaltu Andreja Pipíšku
Strelu Andreja Pipíšku dokázal zlikvidovať.
„Tréner mi povedal, že musím chytiť tri penalty. Chytil som len dve, ale dúfam, že mi tú jednu odpustí,“ smial sa gólman Látok.
Ešte ho nevideli zahodiť penaltu
Ako posledný kopal za domácich Mário Kurák, bývalý ligový hráč, klubová ikona.
Prezident klubu Ján Segeč aj po tomto zápase vytiahol historku, že na základnej škole sedel v jednej lavici s jeho mamou a aj vďaka tomuto spojeniu chcel výborného útočníka dotiahnuť do svojho mužstva.
Nakoniec sa mu to podarilo pred dvoma rokmi a Látky odvtedy – aj vďaka Kurákovým výkonom – postúpili do piatej ligy a vyhrali Prezidentský pohár.
Kuráka dobre pozná aj tréner Lučenca Andrej Kamendy, ktorý s ním hrával s ním a viackrát aj proti nemu, ako hráč aj tréner.
„Aj som hovoril chalanom na lavičke, že som ho ešte nevidel zahodiť penaltu,“ poznamenal Kamendy.
Nestalo sa to ani teraz. Kurák svoju penaltu nekompromisne dal a poslal Látky do 3. kola Slovnaft Cupu.
VIDEO: Mário Kurák premieňa poslednú penaltu v zápase Látky - Lučenec
„Mal som pred Tomášom Jenčom rešpekt, ale vedel som, ako to chcem kopať. Tréner Karol Praženica mi vždy povedal, že prvá myšlienka je najlepšia, nemám čo špekulovať,“ opísal svoju penaltu.
Na ihrisku i na tribúne vypukla spontánna radosť.
„Pred zápasom som si to presne takto prial, aj pre tých ľudí, ktorí prišli na zápas. Vyhrať na penalty, pred takouto kulisou, je to sen,“ vravel Kurák.
Stretnutie videlo 820 divákov. V samotných Látkach pritom žije podľa aktuálnych údajov 537 ľudí. Fanúšikovia však prišli aj zo širšieho okolia, z Kriváňa, Detvy, Poltára, či z Rimavskej Soboty.
Už aby skončil...
Látky v sezóne 2023/2024 stali druhým víťazom Prezidentského pohára. Finále v Poprade proti Pribišu bolo ozajstným futbalovým sviatkom.
„Teraz ideme na Slovnaft Cup! Prezident nám povedal, že v utorok si ideme všetci skúšať saká, že keď pôjdeme do Európy, aby sme na letisku vyzerali jednotne,“ smial sa Mário Kurák.
Počas svojej kariéry zažil veľké zápasy, ale aj tento pohárový súboj v ňom vyvolal obrovské emócie.
„Bývam tu, stretávam týchto ľudí, sú veľmi prajní. Je tu iná mentalita, ak sa prehrá, oni nenadávajú, ale smútia s nami. Som rád, že teraz zase zažili eufóriu,“ vravel hrdina Látok.
„Už čakám, aby Kurák skončil. Viackrát sa stalo, že kvôli nemu nedopadol zápas tak, ako som si ja predstavoval,“ povzdychol si napoly žartom, napoly vážne lučenecký tréner Kamendy.
Ešte ako hráč Tornale zažil zápas s Príbelcami, keď zápas rozhodol Kurák. Už ako tréner Poltára zase mal skúsenosť, že jeho mužstvo viedlo 2:0, no Kurák dvoma gólmi vyrovnal.
„Veril som, že sa to teraz zlomí, ale je to dobrý hráč, potvrdil to aj teraz,“ podčiarkol Kamendy.
Facka možno pomôže
Lučenec v III. lige Stred má po troch kolách šesť bodov, cez víkend vyhral 2:0 na pôde banskobystrického béčka.
„Možno sme si uleteli po výhre na Dukle. Nezvládli sme to v hlavách. Môžem za to aj ja, mohol som mužstvo lepšie pripraviť,“ poznamenal tréner Kamendy.
Pred štartom tretej ligy jeho mužstvo prekvapujúco prehralo 1:4 v prípravnom zápase doma s Jesenským, ktoré hrá v rovnakej súťaži ako Látky. Tá prehra však napokon tímu pomohla.
Kamendy verí, že podobný účinok môže mať aj vypadnutie z pohára.
„Dostali sme dobrú facku. Máme mladé mužstvo, zápasy idú rýchlo za sebou, teraz dôležité bude, ako zareagujeme,“ zdôraznil kouč Lučenca.