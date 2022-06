Zapotili by sa aj matematici. Zamotaný boj o elitnú súťaž východu vrcholí

Ako to v tejto chvíli vyzerá s jej obsadením? Kde sa ešte o čo hrá a kto má ako rozdané karty?

Zoznam treťoligistov je známy

Už skôr spečatili svoj triumf v III. lige Východ a návrat do druhej ligy futbalisti 1. FC Tatran Prešov. Opačným smerom, z druhej ligy do tretej, si to namieril Partizán Bardejov.

Keďže východniari majú v zreorganizovanej tretej lige garantovaných desať miesteniek, Bardejovčanov doplnia tímy, ktoré sa umiestnia na 2. - 10. mieste súčasnej III. ligy Východ.

Pred posledným kolom (dva zápasy 30. kola boli predohraté: Prešov – Sobrance 5:0, Stropkov – Poprad 2:0) je už ich menoslov istý.