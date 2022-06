Hovoria o zázraku. Bašta z východu sa vracia, definitívne spečatila postup

K definitíve potrebovali zvládnuť posledný krok, a to vyhrať doma nad Spišským Podhradím. Tomu patrilo v tabuľke 12. miesto. Mala to byť formalita, ale favorit dosť dlho držal v strehu seba i svojich fanúšikov.

„Sú to neskutočné pocity. Keď sme sem prišli na začiatku sezóny, nikto z nás nevedel, do čoho ideme. V priebehu roka sa spravilo kusisko roboty. Je to obrovský rozdiel,“ porovnal Pribula.

Na začiatku boli radi, že vôbec hrajú

Bohaté skúsenosti s najvyššími súťažami má aj Karaš.

„Každý postup je krásny. Mne sa to pred troma rokmi podarilo s Košicami, teraz takisto. Radím to určite vysoko. Čakajú nás ešte dva zápasy, potom asi budú väčšie oslavy,“ vravel kmeňový hráč FC Košice, odkiaľ je v Prešove na hosťovaní do konca sezóny.

„V lete hrozilo, že sa klub neprihlási do súťaže. V čase, keď som prišiel ja, to už začínalo trošku fungovať. Vedenie spolu so sponzormi robí maximum, Prešov ide krok za krokom dopredu. Je to tradičný klub, ktorý si zaslúži hrať dôstojnú rolu vo vyššej súťaži,“ tvrdil Karaš, ktorý ešte nepozná svoju futbalovú budúcnosť.

„Väčšine nám končia zmluvy. Budeme sa o tom rozprávať,“ načrtol.