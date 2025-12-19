Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Africký pohár národov 2025 (futbal)

Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Africký pohár národov vo futbale 2025.
Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Africký pohár národov vo futbale 2025. (Autor: TASR/AP)
19. dec 2025
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky Afrického pohára národov 2025.

Africký pohár národov 2025 je v poradí 35. africký futbalový šampionát. Turnaj sa uskutoční od 21. decembra do 18. januára 2026 v Maroku.

Maroko malo pôvodne usporiadať aj turnaj v roku 2015, no zorganizovania sa vzdalo pre obavy súvisiace s epidémiou vírusu Ebola v západnej Afrike.

Šampionát bol pôvodne priradený Guiney, no práva jej boli odobraté po potvrdení, že prípravy nie sú dostatočné.

Na rozdiel od Majstrovstiev afrických národov, kde sa môžu zúčastniť len hráči z domácich líg, sa na tomto turnaji predstavia hráči hrajúci na klubovej úrovni po celom svete.

Turnaj sa bude po prvý raz hrať počas Vianoc a novoročného obdobia.

Obhajcom titulu z roku 2023 je Pobrežie Slonoviny, ktoré vo finále zdolalo Nigériu 2:1.

Na šampionáte sa predstaví 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín. Z každej z nich postúpia celky na prvých dvoch priečkach a štyri najlepšie výbery z tretích miest.

Pozrite si program, výsledky, tabuľky a skupiny Afrického pohára národov 2025.

Program, výsledky, tabuľky a skupiny Afrického pohára národov 2025

Skupina A

Nedeľa 21. december:

20.00 h Maroko - Komory

Pondelok 22. december:

15.00 h Mali - Zambia

Piatok 26. december:

18.30 h Zambia - Komory

20.00 h Maroko - Mali

Pondelok 29. december:

20.00 h Komory - Mali

20.00 h Zambia - Maroko

Skupina B

Pondelok 22. december:

15.00 h Južná Afrika - Angola

21.00 h Egypt - Zimbabwe

Piatok 26. december:

13.30 h Angola - Zimbabwe

16.00 h Egypt - Južná Afrika

Pondelok 29. december:

20.00 h Angola - Egypt

20.00 h Zimbabwe - Južná Afrika

Skupina C

Utorok 23. december:

18.30 h Nigéria - Tanzánia

21.00 h Tunisko - Uganda

Sobota 27. december:

18.30 h Uganda - Tanzánia

21.00 h Nigéria - Tunisko

Utorok 30. december:

17.00 h Tanzánia - Tunisko

17.00 h Uganda - Nigéria

Skupina D

Utorok 23. december:

13.30 h Konžská demokratická republika - Benin

16.00 h Senegal - Botswana

Sobota 27. december:

13.30 h Benin - Botswana

16.00 h Senegal - Konžská demokratická republika

Utorok 30. december:

20.00 h Benin - Senegal

20.00 h Botswana - Konžská demokratická republika

Skupina E

Streda 24. december:

13.30 h Burkina Faso - Rovníková Guinea

16.00 h Alžírsko - Sudán

Nedeľa 28. december:

16.00 h Rovníková Guinea - Sudán

18.30 h Alžírsko - Burkina Faso

Streda 31. december:

15.00 h Rovníková Guinea - Alžírsko

15.00 h Sudán - Burkina Faso

Skupina F

Streda 24. december:

18.30 h Pobrežie Slonoviny - Mozambik

21.00 h Kamerun - Gabon

Nedeľa 28. december:

13.30 h Gabon - Mozambik

21.00 h Pobrežie Slonoviny - Kamerun

Streda 31. december:

20.00 h Gabon - Pobrežie Slonoviny

20.00 h Mozambik - Kamerun

Program a výsledky play-off Afrického pohára národov 2025

Osemfinále

Sobota 3. január:

18.00 h 1D - 3B/E/F

20.30 h 2A - 2C

Nedeľa 4. január:

18.00 h 1A - 3C/D/E

20.30 h 2B - 2F

Pondelok 5. január:

18.00 h 1B - 3A/C/D

20.30 h 1C - 3A/B/F

Utorok 6. január:

18.00 h 1E - 2D

20.30 h 1F - 2E

Štvrťfinále

Piatok 9. január:

18.00 h 1. štvrťfinále

20.30 h 2. štvrťfinále

Sobota 10. január:

18.00 h 3. štvrťfinále

20.30 h 4. štvrťfinále

Semifinále

Streda 14. január:

18.00 h 1. semifinále

20.30 h 2. semifinále

Zápas o 3. miesto

Sobota 17. január:

20.00 h Zápas o 3. miesto

Finále

Nedeľa 18. január:

20.00 h Finále

Reprezentácie

dnes 06:00
