Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Africký pohár národov 2025 (futbal)

Africký pohár národov 2025 je v poradí 35. africký futbalový šampionát. Turnaj sa uskutoční od 21. decembra do 18. januára 2026 v Maroku.
Maroko malo pôvodne usporiadať aj turnaj v roku 2015, no zorganizovania sa vzdalo pre obavy súvisiace s epidémiou vírusu Ebola v západnej Afrike.
Šampionát bol pôvodne priradený Guiney, no práva jej boli odobraté po potvrdení, že prípravy nie sú dostatočné.
Na rozdiel od Majstrovstiev afrických národov, kde sa môžu zúčastniť len hráči z domácich líg, sa na tomto turnaji predstavia hráči hrajúci na klubovej úrovni po celom svete.
Turnaj sa bude po prvý raz hrať počas Vianoc a novoročného obdobia.
Obhajcom titulu z roku 2023 je Pobrežie Slonoviny, ktoré vo finále zdolalo Nigériu 2:1.
Na šampionáte sa predstaví 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín. Z každej z nich postúpia celky na prvých dvoch priečkach a štyri najlepšie výbery z tretích miest.
Pozrite si program, výsledky, tabuľky a skupiny Afrického pohára národov 2025.
Program, výsledky, tabuľky a skupiny Afrického pohára národov 2025
Skupina A
Nedeľa 21. december:
20.00 h Maroko - Komory
Pondelok 22. december:
15.00 h Mali - Zambia
Piatok 26. december:
18.30 h Zambia - Komory
20.00 h Maroko - Mali
Pondelok 29. december:
20.00 h Komory - Mali
20.00 h Zambia - Maroko
Skupina B
Pondelok 22. december:
15.00 h Južná Afrika - Angola
21.00 h Egypt - Zimbabwe
Piatok 26. december:
13.30 h Angola - Zimbabwe
16.00 h Egypt - Južná Afrika
Pondelok 29. december:
20.00 h Angola - Egypt
20.00 h Zimbabwe - Južná Afrika
Skupina C
Utorok 23. december:
18.30 h Nigéria - Tanzánia
21.00 h Tunisko - Uganda
Sobota 27. december:
18.30 h Uganda - Tanzánia
21.00 h Nigéria - Tunisko
Utorok 30. december:
17.00 h Tanzánia - Tunisko
17.00 h Uganda - Nigéria
Skupina D
Utorok 23. december:
13.30 h Konžská demokratická republika - Benin
16.00 h Senegal - Botswana
Sobota 27. december:
13.30 h Benin - Botswana
16.00 h Senegal - Konžská demokratická republika
Utorok 30. december:
20.00 h Benin - Senegal
20.00 h Botswana - Konžská demokratická republika
Skupina E
Streda 24. december:
13.30 h Burkina Faso - Rovníková Guinea
16.00 h Alžírsko - Sudán
Nedeľa 28. december:
16.00 h Rovníková Guinea - Sudán
18.30 h Alžírsko - Burkina Faso
Streda 31. december:
15.00 h Rovníková Guinea - Alžírsko
15.00 h Sudán - Burkina Faso
Skupina F
Streda 24. december:
18.30 h Pobrežie Slonoviny - Mozambik
21.00 h Kamerun - Gabon
Nedeľa 28. december:
13.30 h Gabon - Mozambik
21.00 h Pobrežie Slonoviny - Kamerun
Streda 31. december:
20.00 h Gabon - Pobrežie Slonoviny
20.00 h Mozambik - Kamerun
Program a výsledky play-off Afrického pohára národov 2025
Osemfinále
Sobota 3. január:
18.00 h 1D - 3B/E/F
20.30 h 2A - 2C
Nedeľa 4. január:
18.00 h 1A - 3C/D/E
20.30 h 2B - 2F
Pondelok 5. január:
18.00 h 1B - 3A/C/D
20.30 h 1C - 3A/B/F
Utorok 6. január:
18.00 h 1E - 2D
20.30 h 1F - 2E
Štvrťfinále
Piatok 9. január:
18.00 h 1. štvrťfinále
20.30 h 2. štvrťfinále
Sobota 10. január:
18.00 h 3. štvrťfinále
20.30 h 4. štvrťfinále
Semifinále
Streda 14. január:
18.00 h 1. semifinále
20.30 h 2. semifinále
Zápas o 3. miesto
Sobota 17. január:
20.00 h Zápas o 3. miesto
Finále
Nedeľa 18. január:
20.00 h Finále