Mladí Slováci držali s rovesníkmi Nemecka krok. Veľmi poučný zápas, zhodnotil Kentoš

Prípravný zápas
Slovensko U19 - Nemecko U19 2:3 (1:1)
Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala v stredajšom prípravnom zápase v Dunajskej Strede s Nemeckom 2:3. Autormi gólov SR boli Samuel Kováčik a Adam Žulevič.
Pre Nemcov to bola súčasť prípravy na letné ME tejto vekovej kategórie vo Walese.
Slovenské mužstvo netradične viedol ako hlavný tréner Jaroslav Kentoš, kouč 21-ky.
"Veľmi poučný zápas. Nastúpili sme proti tímu, ktorý postúpil na záverečný šampionát. V nemeckom kádri sú prevažne hráči z Bundesligy a 2. Bundesligy, ukázali veľkú kvalitu.
Musím však pochváliť našich chlapcov, pretože systémové veci plnili dobre. Mal som možnosť spoznať hráčov ročníka narodenia 2007 a mladších. Získal som veľa informácií a spravil si obraz smerom k výberu do 21 rokov," zhodnotil tréner Kentoš.