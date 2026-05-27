Mladí Slováci držali s rovesníkmi Nemecka krok. Veľmi poučný zápas, zhodnotil Kentoš

Futbalisti Slovenska do 19 rokov.
Futbalisti Slovenska do 19 rokov. (Zdroj: SFZ, Autor: ROMAN FERSTL)
TASR|27. máj 2026 o 23:31
ShareTweet0

Autormi gólov Slovenska boli Samuel Kováčik a Adam Žulevič.

Prípravný zápas

Slovensko U19 - Nemecko U19 2:3 (1:1)

Góly SR: Kováčik, Žulevič

Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala v stredajšom prípravnom zápase v Dunajskej Strede s Nemeckom 2:3. Autormi gólov SR boli Samuel Kováčik a Adam Žulevič.

Pre Nemcov to bola súčasť prípravy na letné ME tejto vekovej kategórie vo Walese.

Slovenské mužstvo netradične viedol ako hlavný tréner Jaroslav Kentoš, kouč 21-ky.

"Veľmi poučný zápas. Nastúpili sme proti tímu, ktorý postúpil na záverečný šampionát. V nemeckom kádri sú prevažne hráči z Bundesligy a 2. Bundesligy, ukázali veľkú kvalitu.

Musím však pochváliť našich chlapcov, pretože systémové veci plnili dobre. Mal som možnosť spoznať hráčov ročníka narodenia 2007 a mladších. Získal som veľa informácií a spravil si obraz smerom k výberu do 21 rokov," zhodnotil tréner Kentoš. 

Reprezentácie

Futbalisti Slovenska do 19 rokov.
Futbalisti Slovenska do 19 rokov.
Mladí Slováci držali s rovesníkmi Nemecka krok. Veľmi poučný zápas, zhodnotil Kentoš
st 23:31
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Mladí Slováci držali s rovesníkmi Nemecka krok. Veľmi poučný zápas, zhodnotil Kentoš