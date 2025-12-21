VIDEO: Neuveriteľný gól v otváracom zápase. Maroko nedopustilo prekvapenie

Africký pohár národov - skupina A
Maroko - Komory 2:0 (0:0)
Góly: 55. Diaz, 74. El Kaabi
Futbalisti Maroka zdolali v otváracom stretnutí Afrického pohára národov v A-skupine Komory 2:0.
V Rabate potešil domáce publikom v 55. minúte Brahim Diaz, o poisťujúci gól sa o necelých 20 minút postaral Ayoub El Kaabi.
VIDEO: Akrobatický gól El Kaabiho
Fanúšikov v Rabate mohol potešiť už po 11 minútach Rahimí, ale jeho penaltu zneškodnil brankár Pandor.
Brankár Komor predviedol niekoľko ďalších povedených zákrokov, kým ho v 55. minúte prekonal záložník Realu Madrid Díaz.
Štvrťhodinu pred koncom nadchol divákov trefou nožničkami striedajúci Kaabi z Olympiakosu Pireus.