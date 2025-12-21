VIDEO: Neuveriteľný gól v otváracom zápase. Maroko nedopustilo prekvapenie

Ayoub El Kaabi oslavuje gól.
Ayoub El Kaabi oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|21. dec 2025 o 22:26
ShareTweet0

Maroko nepremenilo v úvode zápasu pokutový kop.

Africký pohár národov - skupina A

Maroko - Komory 2:0 (0:0)

Góly: 55. Diaz, 74. El Kaabi

Futbalisti Maroka zdolali v otváracom stretnutí Afrického pohára národov v A-skupine Komory 2:0.

V Rabate potešil domáce publikom v 55. minúte Brahim Diaz, o poisťujúci gól sa o necelých 20 minút postaral Ayoub El Kaabi.

VIDEO: Akrobatický gól El Kaabiho

Fanúšikov v Rabate mohol potešiť už po 11 minútach Rahimí, ale jeho penaltu zneškodnil brankár Pandor.

Brankár Komor predviedol niekoľko ďalších povedených zákrokov, kým ho v 55. minúte prekonal záložník Realu Madrid Díaz.

Štvrťhodinu pred koncom nadchol divákov trefou nožničkami striedajúci Kaabi z Olympiakosu Pireus.

Tabuľka skupiny A

Reprezentácie

Ayoub El Kaabi oslavuje gól.
Ayoub El Kaabi oslavuje gól.
VIDEO: Neuveriteľný gól v otváracom zápase. Maroko nedopustilo prekvapenie
dnes 22:26
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»VIDEO: Neuveriteľný gól v otváracom zápase. Maroko nedopustilo prekvapenie