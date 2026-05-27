Južná Afrika vsádza na mužstvo plné bojovníkov. Dva kluby majú v nominácii po osem hráčov

V nominácii futbalovej reprezentácie Juhoafrickej republiky na MS 2026 dominujú hráči Mamelodi Sundowns a Orlando Pirates. Oba tímy majú vo výbere osemčlenné zastúpenie.
Mamelodi Sundowns sú úradujúci víťazi africkej Ligy majstrov, Orlando Pirates aktuálni juhoafrickí šampióni. V nominácii chýba brankár Brandon Petersen z tímu Kaiser Chiefs.
Juhoafričania sa na šampionáte predstavia v základnej A-skupine spoločne s Mexikom, Českom a Kórejskou republikou.
„Vo futbale je možné všetko, každý svetový šampionát prináša prekvapenia. Kto predpovedal, že Maroko postúpi na MS 2022 v Katare až do semifinále. Máme mužstvo plné bojovníkov," uviedol pre AFP na margo šancí tímu prezývaného "Bafana Bafana" belgický tréner Hugo Broos.
Nominácia Juhoafrickej republiky na MS 2026
Brankári: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Obrancovia: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (všetci Mamelodi Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (obaja Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Ime Okon (Hannover)
Stredopoliari: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (všetci Orlando Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (obaja Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela)
Útočníci: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (obaja Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley FC), Thapelo Maseko (AEL Limassol), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
MS vo futbale 2026 - program JAR
| A | Matchday 1
| A | Matchday 8
| A | Matchday 15