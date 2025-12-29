Egyptu stačila na prvenstvo v skupine aj remíza. Ďalej ide po triumfe aj JAR

Futbalisti Juhoafrickej republiky zvíťazili nad Zimbabwe 3:2 v pondelňajšom stretnutí B-skupiny v Marrákeši na Africkom pohári národov v Maroku.
Zaistili si tak postup do osemfinále. O víťazný gól pri ich triumfe sa v 82. minúte postaral z penalty Oswin Appollis.
Z prvého miesta postúpil do vyraďovačky Egypt. Vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v Agadire remizoval 0:0 s Angolou, ktorá s dvoma bodmi figuruje v priebežnej tabuľke tretích tímov o skóre na nepostupovej 5. priečke.
Africký pohár národov 2025
Skupina B:
Egypt - Angola 0:0
Zimbabwe - JAR 2:3 (1:1)
Góly: 19. Maswanhise, 74. Modiba (vlastný) - 7. Moremi, 50. Foster, 82. Appollis (z 11 m)