Senegal vstúpil do turnaja suverénne, víťazstvo režíroval útočník Bayernu

Radosť hráčov Senegalu
Radosť hráčov Senegalu (Autor: TASR/AP)
TASR|23. dec 2025 o 18:22
Nicolas Jackson strelil dva góly.

Futbalisti Konžskej demokratickej republiky a Senegalu víťazne vstúpili do Afrického pohára národov v Maroku.

Hráči DR Kongo vo svojom úvodnom vystúpení v D-skupine zdolali v Rabate reprezentáciu Beninu 1:0 gólom Thea Bongondu zo 16. minúty.

DR Kongo mohla zvíťaziť aj vyšším rozdielom, ale gól Cedrica Bakambuho po zásahu VAR neplatil pre ofsajd.

V druhom zápase „déčka“ si Senegal poradil v Tangeri s Botswanou hladko 3:0. Dvoma presnými zásahmi sa na triumfe afrického šampióna z roku 2021 podieľal útočník Bayernu Mníchov Nicolas Jackson.

Africký pohár národov - výsledky:

D-skupina:

Konžská demokratická republika - Benin 1:0 (1:0)

Gól: 16. Bongonda

Senegal - Botswana 3:0 (1:0)

Góly: 40. a 58. Jackson, 90. C. Ndiaye

Reprezentácie

Radosť hráčov Senegalu
Radosť hráčov Senegalu
