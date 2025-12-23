Senegal vstúpil do turnaja suverénne, víťazstvo režíroval útočník Bayernu

Futbalisti Konžskej demokratickej republiky a Senegalu víťazne vstúpili do Afrického pohára národov v Maroku.
Hráči DR Kongo vo svojom úvodnom vystúpení v D-skupine zdolali v Rabate reprezentáciu Beninu 1:0 gólom Thea Bongondu zo 16. minúty.
DR Kongo mohla zvíťaziť aj vyšším rozdielom, ale gól Cedrica Bakambuho po zásahu VAR neplatil pre ofsajd.
V druhom zápase „déčka“ si Senegal poradil v Tangeri s Botswanou hladko 3:0. Dvoma presnými zásahmi sa na triumfe afrického šampióna z roku 2021 podieľal útočník Bayernu Mníchov Nicolas Jackson.
Africký pohár národov - výsledky:
D-skupina:
Konžská demokratická republika - Benin 1:0 (1:0)
Gól: 16. Bongonda
Senegal - Botswana 3:0 (1:0)
Góly: 40. a 58. Jackson, 90. C. Ndiaye