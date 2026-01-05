Egypt prežil drámu s outsiderom. Po predĺžení postúpil do ďalšej fázy

Egyptskí futbalisti postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov. V pondelkovom osemfinále zdolali Benin 3:1 po predĺžení.
Favoritov zápasu poslal v 69. minúte do vedenia Marwan Attia, no sedem minút pred koncom riadneho času vyrovnal Jodel Dossou.
O triumfe Egypťanov rozhodli v predĺžení Yasser Ibrahim a kapitán Mohamed Salah.
Egypt sa vo štvrťfinále stretne s lepším z utorkového duelu medzi Pobrežím Slonoviny a Burkinou Faso.
Africký pohár národov - osemfinále
Egypt - Benin 3:1 pp (0:0, 1:1)
Góly: 69. Attia, 97. Ibrahim, 120.+4 Salah - 83. Dossou