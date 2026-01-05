Egypt prežil drámu s outsiderom. Po predĺžení postúpil do ďalšej fázy

Mohamed Salah oslavuje gól.
Mohamed Salah oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
5. jan 2026 o 20:04
O triumfe Egypťanov rozhodli v predĺžení Yasser Ibrahim a Mohamed Salah.

Egyptskí futbalisti postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov. V pondelkovom osemfinále zdolali Benin 3:1 po predĺžení.

Favoritov zápasu poslal v 69. minúte do vedenia Marwan Attia, no sedem minút pred koncom riadneho času vyrovnal Jodel Dossou.

O triumfe Egypťanov rozhodli v predĺžení Yasser Ibrahim a kapitán Mohamed Salah.

Egypt sa vo štvrťfinále stretne s lepším z utorkového duelu medzi Pobrežím Slonoviny a Burkinou Faso.

Africký pohár národov - osemfinále

Egypt - Benin 3:1 pp (0:0, 1:1)

Góly: 69. Attia, 97. Ibrahim, 120.+4 Salah - 83. Dossou

Pavúk Afrického pohára národov

Reprezentácie

Mohamed Salah oslavuje gól.
Mohamed Salah oslavuje gól.
Egypt prežil drámu s outsiderom. Po predĺžení postúpil do ďalšej fázy
dnes 20:04
