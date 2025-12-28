Alžírsko zvládlo aj druhý zápas na šampionáte. Tešil sa aj Mozambik

Alžírski futbalisti si zaistili postup do osemfinále Afrického pohára národov. V nedeľnom zápase v Rabate zvíťazili nad Burkinou Faso 1:0 a pred posledným duelom E-skupiny majú na konte šesť bodov.
Na záver skupinovej fázy ich čaká Rovníková Guinea, ktorá v nedeľu podľahla Sudánu 0:1 a je posledná bez bodu.
Gabon prehral aj svoj druhý zápas na šampionáte, keď v Agadire podľahol Mozambiku 2:3. V tabuľke F-skupiny mu patrí posledné štvrté miesto.
Africký pohár národov 2025
Skupina E:
Rovníková Guinea - Sudán 0:1 (0:0)
Gól: 74. Coco (vlastný)
Alžírsko - Burkina Faso 1:0 (1:0)
Gól: 23. Mahrez (z 11 m)
Skupina F:
Gabon - Mozambik 2:3 (1:2)
Góly: 45.+5 Aubameyang, 76. Moucketou-Moussounda - 37. Bangal, 42. Catamo (z 11 m), 52. Diogo Calila