Alžírsko zvládlo aj druhý zápas na šampionáte. Tešil sa aj Mozambik

Alžírčan Rijád Karim Mahrez premieňa pokutový kop počas zápasu Afrického pohára národov medzi Alžírskom a Burkinou Faso.
Alžírčan Rijád Karim Mahrez premieňa pokutový kop počas zápasu Afrického pohára národov medzi Alžírskom a Burkinou Faso. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. dec 2025 o 21:22
Pred posledným duelom E-skupiny majú na konte šesť bodov.

Alžírski futbalisti si zaistili postup do osemfinále Afrického pohára národov. V nedeľnom zápase v Rabate zvíťazili nad Burkinou Faso 1:0 a pred posledným duelom E-skupiny majú na konte šesť bodov.

Na záver skupinovej fázy ich čaká Rovníková Guinea, ktorá v nedeľu podľahla Sudánu 0:1 a je posledná bez bodu.

Gabon prehral aj svoj druhý zápas na šampionáte, keď v Agadire podľahol Mozambiku 2:3. V tabuľke F-skupiny mu patrí posledné štvrté miesto.

Africký pohár národov 2025

Skupina E:

Rovníková Guinea - Sudán 0:1 (0:0)

Gól: 74. Coco (vlastný)

Alžírsko - Burkina Faso 1:0 (1:0)

Gól: 23. Mahrez (z 11 m)

Skupina F:

Gabon - Mozambik 2:3 (1:2)

Góly: 45.+5 Aubameyang, 76. Moucketou-Moussounda - 37. Bangal, 42. Catamo (z 11 m), 52. Diogo Calila

Reprezentácie

