VIDEO: Dúbravkov spoluhráč rozjasal Južnú Afriku, rozhodol gólom spoza šestnástky

Lyle Foster (uprostred) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
TASR|22. dec 2025 o 20:27
Juhoafrická republika vyhrala úvodný zápas Afrického pohára národov.

Futbalisti Mali remizovali vo svojom úvodnom zápase Afrického pohára národov s hráčmi Zambie 1:1.

Skóre v pondelkovom stretnutí A-skupiny otvoril po hodine hry Lassine Sinayoko, bod pre Zambiu zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Patson Daka.

V 42. minúte v drese Mali nepremenil penaltu útočník El Bilal Toure.

Úspešný vstup do šampionátu zaznamenali hráči Juhoafrickej republiky, ktorí v „béčku“ zdolali Angolu 2:1.

Víťazný gól vsietil v závere stretnutia Lyle Foster, spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku z Burnley.

VIDEO: Víťazný gól Fostera

Africký pohár národov - výsledky:

A-skupina:

Mali - Zambia 1:1 (0:0)

Góly: 66. Sinayoko - 90.+2. Daka

B-skupina:

JAR - Angola 2:1 (1:1)

Góly: 21. Appollis, 79. Foster - 35. Show

Reprezentácie

dnes 20:27
