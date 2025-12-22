VIDEO: Dúbravkov spoluhráč rozjasal Južnú Afriku, rozhodol gólom spoza šestnástky

Futbalisti Mali remizovali vo svojom úvodnom zápase Afrického pohára národov s hráčmi Zambie 1:1.
Skóre v pondelkovom stretnutí A-skupiny otvoril po hodine hry Lassine Sinayoko, bod pre Zambiu zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Patson Daka.
V 42. minúte v drese Mali nepremenil penaltu útočník El Bilal Toure.
Úspešný vstup do šampionátu zaznamenali hráči Juhoafrickej republiky, ktorí v „béčku“ zdolali Angolu 2:1.
Víťazný gól vsietil v závere stretnutia Lyle Foster, spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku z Burnley.
VIDEO: Víťazný gól Fostera
Africký pohár národov - výsledky:
A-skupina:
Mali - Zambia 1:1 (0:0)
Góly: 66. Sinayoko - 90.+2. Daka
B-skupina:
JAR - Angola 2:1 (1:1)
Góly: 21. Appollis, 79. Foster - 35. Show