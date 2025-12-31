Alžírski futbalisti zakončili skupinu ďalším víťazstvom. Sudán sa pozrie do play off

Futbalisti Alžírska vyhrali v stredajšom zápase E-skupiny Afrického pohára národov nad Rovníkovou Guineou 3:1.
Už istí postupujúci tak potvrdili stopercentnosť, no inkasovali prvýkrát na turnaji. Účasť v play off si zaistili aj Burkina Faso a Sudán.
Hráči Burkiny Faso zvíťazili vo vzájomnom súboji 2:0, Sudán postúpil na základe postavenia v tabuľke tretích tímov.
Africký pohár národov 2025 - výsledky:
Skupina E:
Rovníková Guinea - Alžírsko 1:3 (0:3)
Góly: 50. Nsue - 19. Belaid, 25. Chaibi, 32. Maza
Sudán - Burkina Faso 0:2 (0:1)
Góly: 16. Traore, 85. Kouassi