Africký šampionát pozná prvého semifinalistu. Senegal rozhodol v úvodnej polhodine

Futbalisti Senegalu sa stali prvými semifinalistami Afrického pohára národov 2026.
V piatkovom štvrťfinálovom súboji zdolali hráčov Mali 1:0 a v stredu 14. januára ich čaká duel proti lepšiemu z dvojice Egypt - Pobrežie Slonoviny.
Senegalu uľahčilo cestu za postupom vylúčenie Yvesa Bissoumu, ktorý videl v nadstavenom čase prvého polčasu červenú kartu po druhej žltej. Ešte predtým strelil v 27. minúte jediný gól zápasu Iliman Ndiaye.
Africký pohár národov 2025 - výsledky:
Štvrfinále:
Mali - Senegal 0:1 (0:1)
Gól: 27. I. Ndiaye. ČK: 45.+3 Bissouma (Mali) po druhej ŽK