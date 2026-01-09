Africký šampionát pozná prvého semifinalistu. Senegal rozhodol v úvodnej polhodine

Senegalský hráč Iliman Ndiaye(vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Afrického pohára národov Mali - Senegal.
Senegalský hráč Iliman Ndiaye(vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Afrického pohára národov Mali - Senegal. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. jan 2026 o 19:21
ShareTweet0

Cestu za postupom mu uľahčilo vylúčenie Yvesa Bissoumu.

Futbalisti Senegalu sa stali prvými semifinalistami Afrického pohára národov 2026.

V piatkovom štvrťfinálovom súboji zdolali hráčov Mali 1:0 a v stredu 14. januára ich čaká duel proti lepšiemu z dvojice Egypt - Pobrežie Slonoviny.

Senegalu uľahčilo cestu za postupom vylúčenie Yvesa Bissoumu, ktorý videl v nadstavenom čase prvého polčasu červenú kartu po druhej žltej. Ešte predtým strelil v 27. minúte jediný gól zápasu Iliman Ndiaye.

Africký pohár národov 2025 - výsledky:

Štvrfinále:

Mali - Senegal 0:1 (0:1)

Gól: 27. I. Ndiaye. ČK: 45.+3 Bissouma (Mali) po druhej ŽK

Reprezentácie

Senegalský hráč Iliman Ndiaye(vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Afrického pohára národov Mali - Senegal.
Senegalský hráč Iliman Ndiaye(vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Afrického pohára národov Mali - Senegal.
Africký šampionát pozná prvého semifinalistu. Senegal rozhodol v úvodnej polhodine
dnes 19:21
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Africký šampionát pozná prvého semifinalistu. Senegal rozhodol v úvodnej polhodine