Botswana stále čaká na historické víťazstvo. Ich súper to zvládol na šestnásty pokus

Futbalisti Beninu sa na šestnásty pokus dočkali premiérového víťazstva na Africkom pohári národov. V sobotnom dueli D-skupiny zvíťazili nad Botswanou 1:0.
Jediný gól strelil v 28. minúte obranca Yohan Roche a udržal šance svojho tímu na postup do osemfinále.
Benin debutoval na africkom šampionáte v roku 2004, a napriek tomu, že pred šiestimi rokmi postúpil do štvrťfinále, mal doteraz na vrcholnom kontinentálnom turnaji na konte päť remíz a desať prehier.
Botswana zatiaľ neskórovala a stále čaká na svoje historicky prvé víťazstvo na kontinentálnom podujatí.
Africký pohár národov 2025
Skupina D:
Benin - Botswana 1:0 (1:0)
Gól: 28. Roche