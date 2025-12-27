Botswana stále čaká na historické víťazstvo. Ich súper to zvládol na šestnásty pokus

Yohan Roche sa teší z gólu. (Autor: X/TotalEnergies AFCON 2025)
TASR, ČTK|27. dec 2025 o 16:07
Futbalisti Beninu sa na šestnásty pokus dočkali premiérového víťazstva na Africkom pohári národov. V sobotnom dueli D-skupiny zvíťazili nad Botswanou 1:0.

Jediný gól strelil v 28. minúte obranca Yohan Roche a udržal šance svojho tímu na postup do osemfinále.

Benin debutoval na africkom šampionáte v roku 2004, a napriek tomu, že pred šiestimi rokmi postúpil do štvrťfinále, mal doteraz na vrcholnom kontinentálnom turnaji na konte päť remíz a desať prehier.

Botswana zatiaľ neskórovala a stále čaká na svoje historicky prvé víťazstvo na kontinentálnom podujatí.

Africký pohár národov 2025

Skupina D:

Benin - Botswana 1:0 (1:0)

Gól: 28. Roche

Reprezentácie

