Fantastický záver Burkiny Faso. V nadstavení otočila dvomi gólmi zápas vo svoj prospech

Futbalisti Burkiny Faso sa tešia.
Futbalisti Burkiny Faso sa tešia. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. dec 2025 o 15:53
Burkina Faso čakala na prvý gól do piatej minúty nadstavenia.

V stredajšom zápase E-skupiny Afrického pohára národov v Maroku zdolala Burkina Faso Rovníkovú Guineu 2:1.

Zápas najskôr poznamenala červená karta pre Basilia Ndonga z Rovníkovej Guiney, videl ju v 50. minúte po hrubom faule.

Napriek tomu sa jeho spoluhráči ujali vedenia, ale v nadstavenom čase rozhodli o triumfe Burkiny Faso góly Georgia Minoungoua a Edmonda Tapsobu.

Africký pohár národov 2025

Skupina E:

Burkina Faso - Rovníková Guinea 2:1 (0:1)

Góly: 90.+5 Minoungou, 90.+8 Tapsoba - 85. Anieboh

ČK: 50. Ndong (RG)

Reprezentácie

