Fantastický záver Burkiny Faso. V nadstavení otočila dvomi gólmi zápas vo svoj prospech

V stredajšom zápase E-skupiny Afrického pohára národov v Maroku zdolala Burkina Faso Rovníkovú Guineu 2:1.
Zápas najskôr poznamenala červená karta pre Basilia Ndonga z Rovníkovej Guiney, videl ju v 50. minúte po hrubom faule.
Napriek tomu sa jeho spoluhráči ujali vedenia, ale v nadstavenom čase rozhodli o triumfe Burkiny Faso góly Georgia Minoungoua a Edmonda Tapsobu.
Africký pohár národov 2025
Skupina E:
Burkina Faso - Rovníková Guinea 2:1 (0:1)
Góly: 90.+5 Minoungou, 90.+8 Tapsoba - 85. Anieboh
ČK: 50. Ndong (RG)