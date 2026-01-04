Domáce Maroko sa proti outsiderovi poriadne vytrápilo. Jediný gól strelil hráč Realu

Marocký hráč Brahim Abdelkader Diaz (druhý zľava) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól v zápase osemfinále Afrického pohára národov Maroko - Tanzánia. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. jan 2026 o 19:07
Tanzánia skórovať nedokázala.

Marockí futbalisti postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov. V nedeľnom osemfinálovom dueli na domácej pôde v Rabate zdolali reprezentantov Tanzánie 1:0, víťazný gól vsietil po hodine hry krídelník Realu Madrid Brahim Diaz.

Maročania si v ďalšej fáze zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Juhoafrická republika - Kamerun, ktorých zápas bol na programe od 20.00 SEČ.

VIDEO: Brahim Diaz oslavuje gól v sieti Tanzánie

Africký pohár národov 2025 - osemfinále:

Maroko - Tanzánia 1:0 (0:0)

Gól: 64. Diaz

Reprezentácie

dnes 19:07
