Domáce Maroko sa proti outsiderovi poriadne vytrápilo. Jediný gól strelil hráč Realu

Marockí futbalisti postúpili do štvrťfinále Afrického pohára národov. V nedeľnom osemfinálovom dueli na domácej pôde v Rabate zdolali reprezentantov Tanzánie 1:0, víťazný gól vsietil po hodine hry krídelník Realu Madrid Brahim Diaz.
Maročania si v ďalšej fáze zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Juhoafrická republika - Kamerun, ktorých zápas bol na programe od 20.00 SEČ.
VIDEO: Brahim Diaz oslavuje gól v sieti Tanzánie
Africký pohár národov 2025 - osemfinále:
Maroko - Tanzánia 1:0 (0:0)
Gól: 64. Diaz