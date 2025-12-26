Porazené tímy si skomplikovali cestu za postupom. Vo vzájomnom súboji remizovali

Futbalisti Angoly remizovali v piatkovom stretnutí B-skupiny Afrického pohára národov so Zimbabwe 1:1.
V dueli tímov, ktoré si v úvodnom zápase na podujatí pripísali prehru, padli oba góly v prvom polčase.
Angola viedla po góle Gelsona Daiu, tesne pred koncom prvého polčasu vyrovnal Knowledge Musona.
Šláger B-skupiny Afrického pohára národov v Maroku sa skončil v prospech futbalistov Egypta, ktorí zdolali Juhoafrickú republiku 1:0.
Piatkový súboj dvoch účastníkov nadchádzajúcich MS rozhodol v 45. minúte gólom z penalty Mohamed Salah.
Egypťania odohrali celý druhý polčas v oslabení, no napriek tomu si zabezpečili účasť v osemfinále.
Africký pohár národov 2025
Skupina B:
Angola - Zimbabwe 1:1 (1:1)
Góly: 24. Gelson Dala - 45.+6. Musona
Egypt - JAR 1:0 (1:0)
Gól: 45. Salah (z 11 m)
ČK: 45.+2. Hany (Egypt) po 2. ŽK