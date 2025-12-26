Porazené tímy si skomplikovali cestu za postupom. Vo vzájomnom súboji remizovali

Hráči Angoly.
Hráči Angoly. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. dec 2025 o 15:52 (aktualizované 26. dec 2025 o 18:35)
ShareTweet0

Oba góly padli v úvodnom polčase.

Futbalisti Angoly remizovali v piatkovom stretnutí B-skupiny Afrického pohára národov so Zimbabwe 1:1.

V dueli tímov, ktoré si v úvodnom zápase na podujatí pripísali prehru, padli oba góly v prvom polčase.

Angola viedla po góle Gelsona Daiu, tesne pred koncom prvého polčasu vyrovnal Knowledge Musona.

Šláger B-skupiny Afrického pohára národov v Maroku sa skončil v prospech futbalistov Egypta, ktorí zdolali Juhoafrickú republiku 1:0.

Piatkový súboj dvoch účastníkov nadchádzajúcich MS rozhodol v 45. minúte gólom z penalty Mohamed Salah.

Egypťania odohrali celý druhý polčas v oslabení, no napriek tomu si zabezpečili účasť v osemfinále.

Africký pohár národov 2025

Skupina B:

Angola - Zimbabwe 1:1 (1:1)

Góly: 24. Gelson Dala - 45.+6. Musona

Egypt - JAR 1:0 (1:0)

Gól: 45. Salah (z 11 m)

ČK: 45.+2. Hany (Egypt) po 2. ŽK

Reprezentácie

Hráči Angoly.
Hráči Angoly.
Porazené tímy si skomplikovali cestu za postupom. Vo vzájomnom súboji remizovali
dnes 15:52
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Porazené tímy si skomplikovali cestu za postupom. Vo vzájomnom súboji remizovali