Nigéria ostala stopercentná aj na záver. Tunisku stačila na postup aj remíza

Futbalisti Nigérie zdolali na Africkom pohári národov v Maroku (APN) Ugandu 3:1 a v C-skupine tak obsadili prvú priečku s plným počtom bodov.
V utorkovom stretnutí v meste Fás im dvomi gólmi pomohol Raphael Onyedika. Nigéria mala účasť v play off istú už pred zápasom.
V druhom utorňajšom stretnutí „céčka“ Tunisko remizovalo v Rabate 1:1 s Tanzániou, vďaka čomu si postrážilo druhú priečku a postúpilo do osemfinále.
Do play off sa prebojovala aj Tanzánia, keďže v tabuľke tretích tímov jej patrí postupové 4. miesto a v skupinovej fáze budú v akcii už len tímy nad ňou.
Africký pohár národov 2025
Skupina C:
Tanzánia - Tunisko 1:1 (0:1)
Góly: 48. Salum - 43. Gharbi (z 11 m)
Uganda - Nigéria 1:3 (0:1)
Góly: 75. Mato - 28. Onuachu, 62. a 67. Onyedika
ČK: 56. Magoola (Uganda)
Skupina D:
Benin - Senegal
/Hrá sa od 20.00 h/
Botswana - Konžská demokratická republika
/Hrá sa od 20.00 h/