Nigéria ostala stopercentná aj na záver. Tunisku stačila na postup aj remíza

Akor Adams oslavuje gól.
Akor Adams oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|30. dec 2025 o 19:21
Do play off sa prebojovala aj Tanzánia.

Futbalisti Nigérie zdolali na Africkom pohári národov v Maroku (APN) Ugandu 3:1 a v C-skupine tak obsadili prvú priečku s plným počtom bodov.

V utorkovom stretnutí v meste Fás im dvomi gólmi pomohol Raphael Onyedika. Nigéria mala účasť v play off istú už pred zápasom.

V druhom utorňajšom stretnutí „céčka“ Tunisko remizovalo v Rabate 1:1 s Tanzániou, vďaka čomu si postrážilo druhú priečku a postúpilo do osemfinále.

Do play off sa prebojovala aj Tanzánia, keďže v tabuľke tretích tímov jej patrí postupové 4. miesto a v skupinovej fáze budú v akcii už len tímy nad ňou.

Africký pohár národov 2025

Skupina C:

Tanzánia - Tunisko 1:1 (0:1)

Góly: 48. Salum - 43. Gharbi (z 11 m)

Uganda - Nigéria 1:3 (0:1)

Góly: 75. Mato - 28. Onuachu, 62. a 67. Onyedika

ČK: 56. Magoola (Uganda)

Skupina D:

Benin - Senegal

/Hrá sa od 20.00 h/

Botswana - Konžská demokratická republika

/Hrá sa od 20.00 h/

Akor Adams oslavuje gól.
Akor Adams oslavuje gól.
Nigéria ostala stopercentná aj na záver. Tunisku stačila na postup aj remíza
dnes 19:21
