Obranca Liverpoolu nepocestuje na MS. Holandský tréner ho vynechal z nominácie

Skúsený útočník Memphis Depay figuruje v konečnej 26-člennej nominácii holandskej futbalovej reprezentácie na MS 2026.
Tréner Ronald Koeman však na šampionát nenominoval obrancu Jeremieho Frimponga, spoluhráča Virgila van Dijka v Liverpoole.
Depay, ktorý momentálne pôsobí v brazílskom tíme Corinthians, v tomto roku dva mesiace nútene pauzoval pre zranenie. Odohral iba 13 zápasov, tréner mu však dôveruje.
„Memphis je s 55 gólmi najlepší strelec v histórii holandskej reprezentácie. Nemôžem si dovoliť vynechať z nominácie hráča jeho formátu," uviedol Koeman podľa AFP.
Frimpongovi sa počas prvej sezóny v Liverpoole nepodarilo vybojovať stabilné miesto v základnej jedenástke. Pre zranenia chýbajú v holandskej nominácii Xavi Simons, Matthijs De Ligt či
Stefan De Vrij. „Oranjes" sa v základnej F-skupine stretnú s Japonskom, Švédskom a Tuniskom.
Nominácia Holandska na MS 2026
Brankári: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (AFC Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Obrancovia: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Miláno), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurrien Timber (FC Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea FC), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Stredopoliari: Ryan Gravenberch (FC Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus TUrín), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mats Wieffer (Brighton)
Útočníci: Brian Brobbey (AFC Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (FC Liverpool), Noa Lang (Galatasaray Istanbul), Donyell Malen (AS Rím), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam)