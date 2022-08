Slovenský pohár prinesie aj súboj bývalých Košičanov. Obaja ho už v minulosti vyhrali

FK Šarišské Dravce 10.08.2022 FK Šarišské Dravce (Šarišské Dravce) 17:00 MFK Slovan Sabinov

ŠARIŠSKÉ DRAVCE. Slovnaft Cup vo futbale má v stredu podvečer na programe niekoľko dohrávok 1. kola. V 54. ročníku pohárovej súťaže sa premiérovo predstavia aj futbalisti Šarišských Draviec. V derby stretnutí privítajú neďaleký Sabinov. Zatiaľ čo Šarišské Dravce účinkujú v V. lige Sever, Sabinov v IV. lige Východ. Obe súťaže má pod taktovkou Východoslovenský futbalový zväz. Bašista zatiaľ kopačky na klinec nevešia Do sezóny 2022/2023 vstúpili o niečo lepšie futbalisti Sabinova, ktorí v úvodných troch kolách získali štyri body za remízu proti Kalši a víťazstvu proti Medzevu.

"Úvod súťaže z našej strany nebol zlý. O lepší výsledok v stretnutiach proti Kalši a Čani sme sa pripravili vlastnými hrúbkami. Verím, že s pribúdajúcim časom sa budeme herne zlepšovať a odrazí sa to aj na výsledkoch," vraví na úvod tréner MFK Slovan Sabinov Peter Bašista, ktorý sa vyjadril aj ku kvalite novovytvorenej IV. ligy Východ. "Tá kvalita tam je, najmä čo sa týka mužstiev, ktoré pribudli z III. ligy a IV. ligy - Juh. Zároveň si myslím, že mužstvá z blízkosti Košíc to majú o niečo jednoduchšie, najmä čo sa týka získavania hráčov. V súťaži zároveň pôsobí množstvo bývalých ligových hráčov."

Jedným z nich by mal byť aj Peter Bašista. Zatiaľ však nenastúpil ani v jednom zo stretnutí. Bodku za svojou bohatou kariérou však nedáva. "Máme internú dohodu, že chceme dať väčší priestor mladým hráčom. V uplynulej sezóne som nastupoval najmä z dôvodu, že sme si nemohli dovoliť žiadne zaváhania a potrebovali bodovať. V tejto sezóne máme väčší priestor na to, aby sme do mužstva zapracovali iných hráčov. V prípade potreby však nevylučujem, že v priebehu sezóny nastúpim. Môžu pribudnúť tresty, zranenia. Všetko je možné. Nechávam to otvorené," dodáva ďalej Bašista. V Dravciach došlo v lete k viacerým zmenám Šarišské Dravce majú za sebou doposiaľ iba jedno stretnutie, v rámci ktorého nestačili na Nižný Hrušov, ktorému podľahli gólom z predposlednej minúty. "Prvý zápas sezóny, napriek tomu, že sme prehrali, hodnotím kladne. Stále sa len zohrávame. V mužstve došlo k viacerým zmenám. Niektorí noví hráči k nám prišli na poslednú chvíľu. Došlo tiež k zmene trénera. Albína Mišenčíka nahradil Michal Verešpej, ktorý k nám prišiel z Plavnice," vraví Juraj Hovančík, hráč a asistent trénera Šarišských Dravcov, ktorého klub po minulej sezóne využil možnosť štartu vo vyššej súťaži.

"Pred sezónou 2021/2022 sme mali za cieľ postúpiť o súťaž vyššie, no nakoniec sa nám to nepodarilo. Neskôr nás oslovil Východoslovenský futbalový zväz s ponukou, či by sme nechceli účinkovať o súťaž vyššie, keďže Plavnica možnosť štartu vo vyššej súťaži nevyužila (účinkuje v VI. lige Šarišskej, pozn. autora). Po krátkom zvažovaní sme sa rozhodli, že ponuku zväzu akceptujeme," vraví Hovančík smerom k tomu, že Šarišské Dravce, hoci skončili v uplynulej sezóne tretie, postúpili o súťaž vyššie. Energiu v lete v klube investovali aj do ihriska, ktoré patrí podľa Hovančíka k jednému z najlepších v okrese. "Plánujeme aj ďalšie úpravy, investovať chceme do bufetov. Návštevníci nášho areálu sa majú na čo tešiť."

Juraj Hovančík. (Autor: TASR)

Obaja v minulosti pohár vyhrali Či už Bašista alebo Hovančík, obaja v minulosti pôsobili v drese dnes už neexistujúceho MFK Košice a obaja s ním dokázali vyhrať Slovenský pohár, pričom Bašistovi sa to podarilo hneď dvakrát. Prvýkrát v sezóne 2008/2009, kedy MFK Košice zdolalo Artmediu Petržalka a druhýkrát v sezóne 2013/2014, kedy si Košičania poradili s bratislavským Slovanom. Pri víťazstve Košíc v Slovenskom pohári v sezóne 2013/2014 bol aj Hovančík, ktorý na rozdiel od Bašistu, ktorý bol v oboch finálových stretnutiach pevnou súčasťou zostavy trénera Kozáka, naberal skúsenosti so seniorským futbalom. "Sú to krásne spomienky. Najmä teraz, keď pomaly končím kariéru. Ak sa obzriem dozadu, viem, že som v nej niečo dosiahol. Finále Slovenského pohára som si zahral trikrát, raz s Ličartovcami a dvakrát s Košicami. Už len dostať sa do finále je veľký úspech, keďže sa tam dostanú len tie najkvalitnejšie mužstvá, aj keď sem tam sa zrodí aj prekvapenie na úkor favorita - ligového mužsta." Tréner Sabinova kladie víťazstvá v Slovenskom pohári v rebríčku úspechov vo svojej kariére na najvyššie miesta. "Obdobie, ktoré som strávil v Košiciach, považujem za najvydarenejšie v mojej kariére, aj vďaka dvom víťazstvám v Slovenskom pohári. Rád spomínam aj na pôsobenie v Žiline, kde som sa stal vicemajstrom."

Peter Bašista. (Autor: TASR)

Hovančík si želá napínavé stretnutie a penalty Podľa dlhoročného hráča Košíc je pre dedinské mužstvá veľkou prestížou, keď si môžu zmerať sily s protivníkom z vyššej súťaže "Zároveň je to zážitok pre ľudí, ktorí bežne nesledujú ligový futbal," dodáva ďalej Bašista, ktorý sa pristavil aj pri zajtrajšom stretnutí proti Šarišským Dravcom, ktorého favoritom je sabinovský Slovan. "Pre domácich to bude prestíž. Určite sa proti nám budú chcieť ukázať. My Slovenský pohár vnímame ako možnosť dať priestor našim hráčom, aby nabrali potrebné skúsenosti. Platí to najmä pre mladých hráčov, ktorí ešte nemajú veľa skúsenosti so seniorským futbalom. Zápas je vždy viac ako tréning. Videl som rozlosovanie a súboj s ligovým mužstvom, nám aspoň pre zatiaľ, nehrozí. Budem však rád, ak sa v súťaži udržíme čo najdlhšie." Na slová Bašistu nadviazal aj Hovančík. "Slovnaft Cup som vyhral s Košicami a verím, že ho vyhrám aj s Dravcami," vraví s úsmevom hráč, ktorý si v minulosti zahral aj v Podbrezovej, Lokomotíve Košice a Prešove.

"Do dvanástej budem v práci strihať, neskôr sa mám v pláne pripraviť na zápas. Všetci sa na súboj so Sabinovom veľmi tešíme. Pre viacerých našich hráčov to bude nová skúsenosť. Zároveň to pre nás bude dobrá príprava na nasledujúce ligové stretnutie proti Župčanom a možnosť vyskúšať si iný, defenzívnejší systém hry. Osobne si želám napínavý zápas a bol by som rád, ak by sa skončil penaltovým rozstrelom." Víťaz stretnutia Šarišské Dravce - Sabinov sa v 2. kole Slovnaft Cupu stretne s víťazom stretnutia Torysa - Stará Ľubovňa. Program dohrávok 1. kola Slovnaft Cupu - 10. augusta 2022

Zápas s Rímom mu pripomína dres legendy Vďaka víťazstvu v Slovenskom pohári si Peter Bašista mohol v Európskej lige zmerať sily s rímskym AS na čele s legendárnym Francescom Tottim. Košičania v prvom stretnutí remizovali s favoritom 3:3, na Stadio Olimpico prehrali 7:1 a so súťaťou sa rozlúčili. Dvojzápas proti rímskym vlkom mu dodnes pripomína dres vtedajšej najväčšej hviezdy Rimanov - Francesca Tottiho, ktorý ukončil profesionálnu kariéru po sezóne 2016/2017. "S Tottim sme sa dohodli ešte pred zápasom v Čermeli, že si vymeníme dresy. Keď striedal, povedal som si, že je po drese, no po zápase, keď som dával rozhovory, za mnou prišiel vedúci mužstva AS Rím a priniesol mi jeho dres. Hoci nie osobne, ale predsa len, nezabudol na mňa a za to mu patrí môj rešpekt."