Bývalý ligista pôsobí v piatej lige. Mohol ši hrac indze, vravia mu na dedine

„Futbal hrám už iba pre zábavu,” vraví 30-ročný defenzívny stredopoliar, ktorý profesionálnu kariéru ukončil práve počas tohto leta, prestupom z treťoligových Lipian do piatoligových Šarišských Draviec.

Hráč, ktorý si okrem Košíc obliekol aj dresy Podbrezovej, Prešova či Lokomotívy súhlasí aj s faktom, že viacero hráčov to má po skončení profesionálnej kariéry náročné, najmä čo sa týka uplatnenia.

„Najprv som si urobil kurz, prax a klientelu som získaval prácou doma. Následne som sa už pustil do podnikania ako takého.”

Tvoríme super kolektív, som tu spolu aj s kamarátmi z detstva. Postupne sa posúvame dopredu. Trénujeme dvakrát do týždňa, niekedy raz. Každý si však v závislosti od potreby a kondície pridáva aj individuálne tréningy, či už beh alebo fitko.”

„K získaniu béčka potrebujem urobiť ešte jednu skúšku, verím, že to zvládnem. Čo sa týka pôsobenia pri mužstve Draviec, stiahol ma sem môj bratranec Matej, ktorý je našou najväčšou hviezdou.

Okrem pozície hráča prvýkrát vykonáva aj pozíciu hlavného trénera. Je vlastníkom UEFA C licencie, aktuálne je študentom na kurze potrebnom pre získanie B licencie.

Keď Kozákovi ostala noha v koši

Hovančík, ktorý dnes hrá iba v piatej lige, bol ako mladý, nádejný futbalista svojho času na skúškach v anglických kluboch Middlesbrough a Blackburn. Rovnako tak bol na skúške aj v talianskom Udinese.

V Middlesbrough sa stretol aj s aktuálnym trénerom anglickej reprezentácie Garethom Southgatom.

„Na dedine mi dnes vravia “mohol ši bic indze.” Ja to však beriem s úsmevom. Už to nezmením. V mladom veku potrebujete mať aj šťastie na manažérov a agentov. Rodičia, ktorí sa vo futbalovom prostredí nevyznajú, vám v tomto veľmi nepomôžu, hoci by aj chceli.”