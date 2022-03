Hral s Matičom i proti Tottimu. Po návrate do Sabinova našiel rozdiel hneď

Rolu zohralo aj to, že z Prešova, kde s rodinou býva, to má do rodného mesta na skok. „Čas, ktorý by som strávil v aute, môžem venovať deťom, svojim povinnostiam či záľubám,“ vysvetlil.

„Vo Wólczanke išlo o hrajúcu výpomoc. Bolo to ´satelitné´ mužstvo Stalu pre mladých a perspektívnych hráčov, na uľahčenie ich prechodu do seniorského futbalu,“ priblížil.

„Beriem to ako prirodzenú vec. Každý má na ihrisku svoje úlohy, ktoré si musí plniť, bez ohľadu na to o koho ide. Nerobím rozdiely a som k hráčom maximálne úprimný, lebo to šetrí čas,“ tvrdí.

Sabinovčanom patrí v tabuľke IV. ligy Sever VsFZ siedme miesto. Boli by v nej o čosi vyššie, ale za incident z jesennej časti pykali odrátaním troch bodov. Tie im v špecifickom ročníku môžu chýbať.

„Cieľom je dostať sa do prvej päťky, keďže sa chystá reorganizácia súťaží. Bude to náročné, no šport je o motivácii. Priaznivé umiestnenie je jednou z nich,” hovorí tréner klubu, ktorý sa v lete hotuje na oslavy storočnice. Vlani mu to znemožnila pandémia.