Rozhodcovský škandál alebo výnimka? Nemci zúria: Prečo neodpískal jasnú ruku?

„Bayern von – rozhodcovský škandál!,“ kričal titulok nemeckého denníka Bild. Emócie v Allianz Arene po semifinálovej odvete Ligy majstrov medzi FC Bayern Mníchov a Paríž Saint-Germain dosiahli bod varu.
Mníchovský gigant po remíze 1:1 vypadol, no v Nemecku sa po zápase viac než o futbale hovorilo o rozhodcoch.
Kľúčový moment prišiel v 31. minúte. Po odkope Vitinhau lopta zasiahla v pokutovom území ruku João Nevesa, ktorá bola mimo tela.
Hráči Bayernu okamžite obkľúčili portugalského arbitra João Pinheiroa a žiadali penaltu.
Rozhodca komunikoval s VAR-om cez slúchadlo, no k monitoru napokon nešiel. Verdikt vyvolal na mníchovskej strane obrovské nepochopenie.
Menej známa výnimka
Hviezdy Bayernu zúrili. Harry Kane a jeho spoluhráči boli presvedčení, že mali dostať pokutový kop. PSG viedlo po prvom zápase 5:4 a Bayern cítil, že práve táto situácia mohla semifinále zlomiť na jeho stranu.
Lenže podľa pravidiel rozhodca rozhodol správne.
Futbalové pravidlá totiž obsahujú menej známu výnimku pri hre rukou.
Nejde o priestupok, ak hráča zasiahne lopta do ruky alebo ramena po tom, čo ju zahral jeho spoluhráč – pokiaľ lopta nesmeruje priamo do súperovej brány alebo hráč okamžite neskóruje.
V takom prípade by nasledoval priamy voľný kop pre súperov tím. Výnimka by neplatila iba pri úmyselnej hre rukou, čo sa však pri Nevesovi nedalo realisticky tvrdiť.
Príliš veľa vecí proti nám, tvrdí Kompany
Bayern sa hneval aj pre ďalší moment. Nuno Mendes, ktorý dostal žltú kartu už v 8. minúte, neskôr zdanlivo rukou zastavil prihrávku Konrad Laimera. Druhá žltá karta však neprišla a portugalský obranca zostal na ihrisku.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - PSG
Tréner Vincent Kompany po zápase otvorene kritizoval rozhodcov.
„Musíme sa pozrieť na niektoré situácie, o ktorých arbitri rozhodli počas oboch zápasov. Nie je to výhovorka na všetko, ale zohráva to úlohu. Keď sa pozriete na oba zápasy, príliš veľa vecí sa otočilo proti nám,“ vyhlásil kouč Bayernu.
Zároveň označil pravidlo o hre rukou za smiešne.
„Ruka je vo vzduchu, lopta ju trafí, ale pretože prišla od spoluhráča, nie je z toho penalta. Tu treba trochu sedliackeho rozumu. Je to absurdné.
Nerozhodlo to síce celý zápas, ale napokon to skončilo o gól,“ hneval sa Belgičan pre TNT Sports.
Neznáme pravidlo
Kompany komentoval aj druhý sporný moment s Nuno Mendesom:
„Už som si myslel, že vytiahne druhú žltú kartu, ale v tej chvíli sa zastavil a uvedomil si, že už jednu má. Nechcel ho za to vylúčiť, tak svoje rozhodnutie zmenil.
Nevidel som, že by sa Konrad Laimer dotkol lopty rukou, ale oni tvrdia, že áno,“ komentoval druhú spornú situáciu Vincent Kompany.
Relatívne neznáme pravidlo prekvapilo takmer celú Allianz Arenu. Hráči aj fanúšikovia FC Bayern Mníchov vehementne protestovali a ich frustráciu chápala aj časť expertov.
VIDEO: Ruka hráča Paríža v pokutovom území
„Je to trochu zvláštne. Mnohých tento výklad pravidla zaskočil, ja sám som o ňom nevedel,“ čudoval sa v štúdiu BBC bývalý obranca Liverpool FC Stephen Warnock.
Hlúpe pravidlo?
„Myslím si, že veľa ľudí je v tejto sezóne Ligy majstrov z pravidla o hre rukou zmätených. Človek si takmer hovorí: odpíska sa to, alebo nie?
V tejto sezóne vôbec nevieme, na čom sme,“ dodal s odkazom na sporné situácie z predchádzajúcich zápasov.
„Nechcem byť príliš kritický, ale toto je naozaj hlúpe pravidlo,“ podpichol bývalý útočník Chelsea FC Chris Sutton.
Výkon rozhodcu spochybnil aj generálny riaditeľ FC Bayern Mníchov.
„Je prinajmenšom zarážajúce, že na takýto zápas delegujú rozhodcu, ktorý má v Lige majstrov za sebou len 15 stretnutí. A možno to vysvetľuje jedno či dve rozhodnutia,“ podpichol Jan-Christian Dreesen v rozhovore pre Sky Germany.
Rozhodol Dembélé
Parížania však opäť ukázali svoju mentálnu silu. Ousmane Dembélé poslal PSG do vedenia už v 3. minúte a Bayern následne potreboval dva góly na vynútenie predĺženia.
Harry Kane síce v nadstavenom čase nádherne vyrovnal, no bolo už neskoro.
Tím Luisa Enriqueho si po celkovom triumfe 6:5 zabezpečil postup do finále Ligy majstrov, kde sa 30. mája v Budapešti stretne s Arsenal FC.
Paríž tak dostane šancu obhájiť európsky titul a ďalej písať jednu z najväčších futbalových kapitol posledných rokov.