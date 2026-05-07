Výtržnosti po postupe do finále Ligy majstrov. Pyrotechnika proti polícii v Paríži

ČTK|7. máj 2026 o 11:57
Najviac incidentov sa odohralo v okolí štadióna Parc des Princes.

Počas osláv vo francúzskej metropole po postupe futbalistov Paríž St. Germain do finále Ligy majstrov utrpelo zranenia 34 ľudí, z toho 23 policajtov.

Minister vnútra Laurent Nuňez vo štvrtok pre médiá uviedol, že v súvislosti s výtržnosťami bolo zadržaných 127 osôb.

Mnohí z nich hádzali po policajtoch zábavnú pyrotechniku, na čo polícia reagovala slzným plynom. Jeden človek je vážne zranený.

Fanúšikovia začali oslavy pred stredajšou polnocou po remíze PSG v Mníchove s Bayernom 1:1, čo úradujúcemu šampiónovi po úvodnom víťazstve 5:4 stačilo na postup do finále najprestížnejšej klubovej súťaže. Na viacerých miestach sa však oslavy zvrhli na výtržnosti.

„Stovky ľudí sa pokúsili zaútočiť na políciu a vykradnúť obchody,“ povedal Nuňez. Výtržníci tiež zapaľovali smetné koše.

Najviac incidentov sa odohralo v okolí štadióna Parc des Princes a na bulvári Champs-Élysées.

„Odsudzujem tieto výtržnosti, ktoré sa, žiaľ, stávajú bežnou záležitosťou v noci, keď Paríž St. Germain víťazí,“ poznamenal minister.

Na finálový zápas, v ktorom sa parížsky tím stretne s londýnskym Arsenalom 30. mája v Budapešti, Nuňez avizoval ešte prísnejšie bezpečnostné opatrenia.

