Mbappé kráľom streleckej tabuľky Ligy majstrov. Parížania majú najlepšiu ofenzívu

Najlepším kanonierom po semifinálovej fáze futbalovej Ligy majstrov 2025/2026 sa s 15 gólmi stal Kylian Mbappé z Realu Madrid.
Dvadsaťsedemročný Francúz už žiadny gól nepridá, rovnako ako o päť rokov starší Angličan Harry Kane, ktorého Bayern Mníchov stroskotal pred bránami finále a jeho bilancia sa zastavila na 14 presných zásahoch.
Real vypadol už vo štvrťfinále práve proti Bayernu. Najviac asistencií nazbieral brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý pripravil spoluhráčom z Realu osem gólov.
Rovnaký počet gólových prihrávok zaznamenal aj Michael Olise z Bayernu.
Najlepšiu ofenzívu mali po semifinálovú fázu hráči obhajcu trofeje Paríža St. Germain so 44 presnými zásahmi.
O gól menej strelili Mníchovčania, ktorí podľahli PSG v semifinále. Tieto dva tímy sa najčastejšie dostali aj k zakončeniu do priestoru brány, pričom Parížania vystrelili 113-krát a Bayern 106-krát.
V hlavnej súťaži LM doteraz padlo 653 gólov, čo je priemer 3,48 na zápas. Diváci videli gól v priemere každých 26 minút.
Individuálne štatistiky
Najlepší strelci:
15 gólov - Kylian Mbappe (Real Madrid)
14 - Harry Kane (Bayern Mníchov)
10 - Chviča Kvaracchelija (Paríž St. Germain), Anthony Gordon (Newcastle United), Julian Alvarez (Atletico Madrid)
8 - Erling Haaland (Manchester City)
7 - Luis Diaz (Bayern), Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul), Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)
Najviac asistencií:
8 - Vinicius Junior (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov)
6 - Kvaracchelija, Achraf Hakimi (Paríž St. Germain)
5 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille), Leandro Trossard (Arsenal Londýn)
Strely na bránu:
30 - Mbappe
25 - Osimhen
23 - Alvarez, Kane
Strely mimo bránu:
23 - Vinicius Junior
15 - Alvarez, Hugo Ekitike (Liverpool), Pio Esposito (Inter Miláno)
13 - Mbappe, Haaland, Viktor Gyökeres (Arsenal Londýn)
Ofsajdy:
14 - Osimhen
12 - Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus)
10 - Ademola Lookman (Atletico)
Najviac faulujúci:
23 - Maximiliano Araujo (Sporting Lisabon)
22 - Fermin Lopez (FC Barcelona)
21 - Alvarez, Jonathan Tah (Bayern Mníchov)
Najviac faulovaní:
29 - Lamine Yamal (FC Barcelona)
28 - Luis Suarez (Sporting Lisabon), Kvaracchelija
27 - Vinicius Junior, Matheus Silva (FK Karabach)
Celkový počet prihrávok:
1456 - Vitinha (Paríž St. Germain)
1112 - Strahinja Pavlovič (Bayern Mníchov)
1020 - Joshua Kimmich (Bayern Mníchov)
Tímové štatistiky
Najviac strelených gólov:
44 - Paríž St. Germain
43 - Bayern Mníchov
35 - Atletico Madrid
Strely na bránu:
113 - Paríž St. Germain
106 - Bayern Mníchov
94 - Real Madrid
Strely mimo bránku:
92 - Paríž St. Germain
86 - Bayern Mníchov
83 - Atletico Madrid
Najviac rohových kopov:
90 - Paríž St. Germain
85 - Atletico Madrid
80 - Real Madrid
Držanie lopty (v percentách):
60,6 - FC Barcelona
60,3 - Paríž St. Germain
58,1 - Bayern Mníchov
Celkový počet prihrávok:
8965 - Paríž St. Germain
7901 - Bayern Mníchov
6692 - Atletico Madrid