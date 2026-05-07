Mbappé kráľom streleckej tabuľky Ligy majstrov. Parížania majú najlepšiu ofenzívu

Kylian Mbappé. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. máj 2026 o 11:37
Najlepším kanonierom po semifinálovej fáze futbalovej Ligy majstrov 2025/2026 sa s 15 gólmi stal Kylian Mbappé z Realu Madrid.

Dvadsaťsedemročný Francúz už žiadny gól nepridá, rovnako ako o päť rokov starší Angličan Harry Kane, ktorého Bayern Mníchov stroskotal pred bránami finále a jeho bilancia sa zastavila na 14 presných zásahoch.

Real vypadol už vo štvrťfinále práve proti Bayernu. Najviac asistencií nazbieral brazílsky krídelník Vinicius Junior, ktorý pripravil spoluhráčom z Realu osem gólov.

Rovnaký počet gólových prihrávok zaznamenal aj Michael Olise z Bayernu.

Najlepšiu ofenzívu mali po semifinálovú fázu hráči obhajcu trofeje Paríža St. Germain so 44 presnými zásahmi.

O gól menej strelili Mníchovčania, ktorí podľahli PSG v semifinále. Tieto dva tímy sa najčastejšie dostali aj k zakončeniu do priestoru brány, pričom Parížania vystrelili 113-krát a Bayern 106-krát.

V hlavnej súťaži LM doteraz padlo 653 gólov, čo je priemer 3,48 na zápas. Diváci videli gól v priemere každých 26 minút.

Individuálne štatistiky

Najlepší strelci:

15 gólov - Kylian Mbappe (Real Madrid)

14 - Harry Kane (Bayern Mníchov)

10 - Chviča Kvaracchelija (Paríž St. Germain), Anthony Gordon (Newcastle United), Julian Alvarez (Atletico Madrid)

8 - Erling Haaland (Manchester City)

7 - Luis Diaz (Bayern), Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul), Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)


Najviac asistencií:

8 - Vinicius Junior (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov)

6 - Kvaracchelija, Achraf Hakimi (Paríž St. Germain)

5 - Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille), Leandro Trossard (Arsenal Londýn)


Strely na bránu:

30 - Mbappe

25 - Osimhen

23 - Alvarez, Kane


Strely mimo bránu:

23 - Vinicius Junior

15 - Alvarez, Hugo Ekitike (Liverpool), Pio Esposito (Inter Miláno)

13 - Mbappe, Haaland, Viktor Gyökeres (Arsenal Londýn)


Ofsajdy:

14 - Osimhen

12 - Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus)

10 - Ademola Lookman (Atletico)


Najviac faulujúci:

23 - Maximiliano Araujo (Sporting Lisabon)

22 - Fermin Lopez (FC Barcelona)

21 - Alvarez, Jonathan Tah (Bayern Mníchov)


Najviac faulovaní:

29 - Lamine Yamal (FC Barcelona)

28 - Luis Suarez (Sporting Lisabon), Kvaracchelija

27 - Vinicius Junior, Matheus Silva (FK Karabach)


Celkový počet prihrávok:

1456 - Vitinha (Paríž St. Germain)

1112 - Strahinja Pavlovič (Bayern Mníchov)

1020 - Joshua Kimmich (Bayern Mníchov)

Tímové štatistiky

Najviac strelených gólov:

44 - Paríž St. Germain

43 - Bayern Mníchov

35 - Atletico Madrid


Strely na bránu:

113 - Paríž St. Germain

106 - Bayern Mníchov

94 - Real Madrid


Strely mimo bránku:

92 - Paríž St. Germain

86 - Bayern Mníchov

83 - Atletico Madrid


Najviac rohových kopov:

90 - Paríž St. Germain

85 - Atletico Madrid

80 - Real Madrid


Držanie lopty (v percentách):

60,6 - FC Barcelona

60,3 - Paríž St. Germain

58,1 - Bayern Mníchov


Celkový počet prihrávok:

8965 - Paríž St. Germain

7901 - Bayern Mníchov

6692 - Atletico Madrid

Pavúk Ligy majstrov

