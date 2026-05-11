Poznajú ho oba tímy. Finále Ligy majstrov povedie nemecký rozhodca

Finále futbalovej Ligy majstrov bude rozhodovať Nemec Daniel Siebert. V boji o najprestížnejšiu klubovú trofej sa 30. mája v Budapešti stretnú hráči Paríža St. Germain a Arsenalu.
Pre Sieberta pôjde o desiaty zápas v rámci aktuálnej sezóny LM. Londýnskemu Arsenalu už pískal prvý zápas štvrťfinále na pôde Sportingu Lisabon a aj domácu odvetu semifinále proti Atléticu Madrid.
Stretnutie PSG rozhodoval ešte v ligovej fáze. Parížania v ňom odohrali bezgólovú remízu proti španielskemu Athletic Bilbao.