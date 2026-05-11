Poznajú ho oba tímy. Finále Ligy majstrov povedie nemecký rozhodca

Daniel Siebert
Daniel Siebert (Autor: SITA/AP)
TASR|11. máj 2026 o 16:30
ShareTweet0

V aktuálnej sezóne rozhodoval deväť zápasov Ligy majstrov.

Finále futbalovej Ligy majstrov bude rozhodovať Nemec Daniel Siebert. V boji o najprestížnejšiu klubovú trofej sa 30. mája v Budapešti stretnú hráči Paríža St. Germain a Arsenalu.

Pre Sieberta pôjde o desiaty zápas v rámci aktuálnej sezóny LM. Londýnskemu Arsenalu už pískal prvý zápas štvrťfinále na pôde Sportingu Lisabon a aj domácu odvetu semifinále proti Atléticu Madrid.

Stretnutie PSG rozhodoval ešte v ligovej fáze. Parížania v ňom odohrali bezgólovú remízu proti španielskemu Athletic Bilbao.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Daniel Siebert
    Daniel Siebert
    Poznajú ho oba tímy. Finále Ligy majstrov povedie nemecký rozhodca
    dnes 16:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Poznajú ho oba tímy. Finále Ligy majstrov povedie nemecký rozhodca